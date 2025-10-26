الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أستون فيلا يهزم مانشستر سيتي بهدف كاش

أستون فيلا يهزم مانشستر سيتي بهدف كاش
26 أكتوبر 2025 20:18

 
لندن (د ب أ)

واصل أستون فيلا انتفاضته، بالفوز على مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 1- صفر، في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وعلى ملعب «فيلا بارك»، يدين أستون فيلا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ماتي كاش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19، فيما عجز فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا عن إدراك التعادل على الأقل في الوقت المتبقي من اللقاء.
وكان مانشستر سيتي يأمل في تحقيق فوزه الرابع على التوالي، والتقدم خطوة أخرى نحو المنافسة على صدارة البطولة، التي فرط في لقبها الموسم الماضي لمصلحة ليفربول.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، إلى 15 نقطة في المركز السابع. في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز الرابع.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
أستون فيلا
