حتا يتفوق على الإمارات في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أوقف حتا سلسلة انتصارات الإمارات، متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بتغلبه عليه 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد حمدان بن راشد في مدينة حتا، ضمن انطلاق الجولة الخامسة من المسابقة.

وسجل هدفي «الإعصار» رافائيل سيلفا في الدقيقة 9، وأنيس كريمي في الدقيقة 59، فيما أحرز فابيو تيكسيرا هدف «الصقور» في الدقيقة 49، ورفع حتا رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، فيما بقي الإمارات في الصدارة مؤقتاً برصيد 12 نقطة.

وعلى استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، انتهت مواجهة الجزيرة الحمراء وجلف يونايتد بالتعادل 1-1، حيث تقدم جوليان مارك لجلف في الدقيقة 40، قبل أن يُطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 45، بينما أدرك والاس سوزا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72، ورفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى نقطتين في المركز الحادي عشر، مقابل 7 نقاط لجلف يونايتد الرابع.

وتتواصل مباريات الجولة يوم الاثنين بمواجهات مجد مع مصفوت، والذيد أمام العروبة، وسيتي مع العربي، فيما تأجلت مباراتا الحمرية مع الاتفاق، والفجيرة أمام يونايتد إلى 13 ديسمبر المقبل.