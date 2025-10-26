الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دبا يُقصي الوصل بركلات الترجيح ويواصل مفاجآت «البطولة الأغلى»

دبا يُقصي الوصل بركلات الترجيح ويواصل مفاجآت «البطولة الأغلى»
26 أكتوبر 2025 20:31

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

فجّر دبا ثانية مفاجآت «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما أطاح بالوصل 6-5 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد دبا ضمن دور الـ16 للبطولة.
وتقدم الوصل عبر سيرجيو بيريرا في الدقيقة 39، مستغلاً كرة أفلتت من يد الحارس عيسى الهوتي، قبل أن يعود دبا سريعاً بتسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء احتُسبت لمصلحة المهاجم العراقي مهند علي، الذي نفذها بنجاح في الدقيقة 44.
وشهد مطلع الشوط الثاني إثارة مبكرة بطرد مدافع دبا عبدالله خميس بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 49، قبل أن تتعدل الكفة مجدداً بطرد جناح الوصل سيرجيو بيريرا بالإنذار الثاني في الدقيقة 70.
واستمرت الندية بين الفريقين حتى الأشواط الإضافية، حيث أحرز البديل الكولومبي برايان بالاسيوس الهدف الثاني للوصل، بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 112، لكن «النواخذة» رفض الاستسلام، وتمكن «البديل» حبيب يوسف من إدراك التعادل بتسديدة متقنة بيمناه داخل الشباك في الدقيقة 117، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لدبا بالفوز 6-5.
وخاض الفريقان ثماني ركلات ترجيح، أهدر فيها من جانب دبا فهدر باروت وإمبوفو، فيما أضاع للوصل طحنون الزعابي وسالدانا وأدريلسون الذي سدد الركلة الأخيرة، وحقق دبا بذلك أول فوز له هذا الموسم بعد ثماني مباريات خاضها في بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وتُعد المباراة الثالثة في دور الـ16 التي تُحسم بركلات الترجيح، بعد تأهل يونايتد على حساب الشارقة 5-4، عقب التعادل 1-1، وشباب الأهلي حامل اللقب أمام البطائح 4-2 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

 

الإمارات
كأس رئيس الدولة
دبا الفجيرة
الوصل
