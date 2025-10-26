ليفركوزن يستعيد «العافية» بـ «ثنائية»



برلين (أ ف ب)



استعاد باير ليفركوزن عافيته، بعد الخسارة الثقيلة بسباعية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه الخامس في الدوري الألماني، وجاء على حساب ضيفه فرايبورج 2-0 ضمن المرحلة الثامنة.

افتتح الهولندي إرنست بوكو التسجيل لباير ليفركوزن (22) وأضاف البوركينابي إدموند تابسوبا الثاني (52)، قبل أن يُكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد النمسوي فيليب لينهارت بعد نيله بطاقتين صفراوين (74).

وصعد ليفركوزن إلى المركز الرابع بـ17 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، لكن بقيَ بعيداً عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر بـ24 نقطة من ثمانية انتصارات.

وتلقى فرايبورج بدوره خسارته الثالثة هذا الموسم، بعدما كان استهل مشواره في «البوندسليجا» بهزيمتين توالياً، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

وتواصلت عقدة فرايبورج أمام ليفركوزن حيث فشل في الفوز عليه للمباراة السادسة توالياً في الدوري، بعد ثلاث هزائم وتعادلين.

