الرياضة

سينر يقلب الطاولة على زفيريف ويُتوج بلقب فيينا

سينر يقلب الطاولة على زفيريف ويُتوج بلقب فيينا
26 أكتوبر 2025 21:32

فيينا (أ ف ب)

أحرز الإيطالي يانيك سينر لقبه الرابع هذا العام، بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوز مستحق أمام الألماني ألكسندر زفيريف 3-6 و6-3 و7-5، في دورة فيينا للتنس.
وخسر سينر مجموعته الأولى في الدورة النمساوية، لكنه نجح في قلب الطاولة على منافسه البالغ 28 عاماً، ليحرز لقبه الـ 22 في مسيرته.
وهو الفوز الثاني للإيطالي ابن الـ 24 عاماً في فيينا، حيث سبق له أن رفع جائزة المركز الأول في عام 2023، ليمدد سلسلة انتصاراته على الملاعب الصلبة داخل قاعة إلى 21 فوزاً، وذلك قبل مشاركته في الدورة الختامية لدورات الماسترز الألف نقطة في باريس.
ولكن المصنف أول في الدورة عانى أمام زفيريف، الثالث عالميا الذي سبق له أن فاز في أربع من المواجهات السبع السابقة بينهما، بعدما نجح في كسر إرسال سينر ليحسم المجموعة الأولى لمصلحته.
قال سينر «كانت بداية صعبة للغاية في هذه المباراة النهائية».
وأضاف «خسرت إرسالي وسنحت لي بعض الفرص في المجموعة الأولى لكنني لم أستغلها، كان إرساله ممتازاً، لكنني حاولت الصمود بثبات وتقديم أفضل ما لديّ عندما سنحت لي الفرصة».
ورّد سينر بقوة بفوزه بالأشواط الثلاثة الأولى للمجموعة الثانية، ليفرض مجموعة حاسمة أمام زفيريف الفائز باللقب عام 2021.
وأنقذ زفيريف نقطتين للكسر في الشوط الخامس للمجموعة الثالثة، لكن سينر حافظ على ضغوطاته على الرغم من معاناته من مشكلة في الفخذ في أول مشاركة له منذ انسحابه بسبب تقلصات عضلية من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة.
وسنحت لسينر فرصة أخرى عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 5-5، ليتقدم 6-5 ثم يخطف الفوز بالمجموعة فالمباراة.
ووصل سينر إلى النهائي الثامن له في 10 دورات خاضها هذا الموسم، مضيفا لقب فيينا إلى بطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون ودورة بكين.
تابع الإيطالي «كانت المجموعة الثالثة أشبه بمشاعر متناقضة، لكنني كنت أشعر بالكرة جيدا في بعض الأحيان، لذلك حاولت الضغط بقوة، وأنا سعيد جداً بالطبع بالفوز بلقب آخر. هو أمر مميز للغاية».

