الهلال يمدد عقد سافيتش

الهلال يمدد عقد سافيتش
26 أكتوبر 2025 21:52

 
الرياض (أ ف ب)

مدّد الهلال وصيف الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الماضي، عقد لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش حتى عام 2028، وفقاً لما أعلن.
وكتب الهلال في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الرقيب سيرجي باق على رأس العمل»، مضيفاً في منشور آخر «سيرجي سافيتش هلالياً حتى 2028».
وقال سافيتش خلال فيديو بثه الهلال يستعرض خلاله أهداف اللاعب مع الفريق «منذ أول يوم وصلت فيه إلى النادي شعرت أنني مختلف، الجمهور، النادي، الروح، لا يشبهون مكان آخر».
وتابع «في الهلال كل خطوة لها معنى، كل فوز له طعم مختلف، هنا تتعلم أن الطموح لا يتوقف، عشت أجمل لحظاتي هنا، والذي بيني وبين هذا النادي أكبر من أي عقد، إنه ارتباط بين القلب والشعار».
وأضاف «قراري كان بسيطاً، أنا باق لأن المجد لا يُترك».
وكان الهلال تعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش في صيف 2023 قادماً من لاتسيو الإيطالي.

 

