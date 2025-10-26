روما يعود إلى سكة الانتصارات



روما (أ ف ب)



عاد روما إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه ساسوولو 1-0، في حين قلب تورينو الطاولة على ضيفه جنوى وحرمه من باكورة انتصاراته هذا الموسم بعدما حوّل تخلفه أمامه إلى فوز 2-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين روما بفوزه إلى نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع نابولي المتصدر بفوزه الكبير على الإنتر 3-1، فيما تراجع ميلان صاحب المركز الأول سابقاً للمرتبة الثالثة متأخراً بفارق نقطة عن ثنائي المقدمة، بعد تعادله أمام بيزا 2-2 في افتتاح منافسات هذه المرحلة الجمعة.

وكان روما قد تعرض لخسارته الثانية في الدوري هذا الموسم أمام إنتر بهدف يتيم في المرحلة السابعة، قبل أن يسقط للمرة الثانية تواليا أمام فيكتوريا بلزن التشيكي 1-2 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

في المباراة الثانية، بدا «تورو» في طريقه لهزيمة أولى على أرضه أمام جنوى في الدوري منذ مايو 2009 حين سقط 2-3، وذلك بتخلفه منذ الدقيقة 7 بهدف النرويجي مورتن ثورسبي وحتى نهاية الشوط الأول.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 63 عندما أهداه ستيفانو سابيلي التعادل بتحويله الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، ثم بدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل قبل أن يخطف التشيلي جييرمو ماريبو الفوز لتورينو في الدقيقة الأخيرة (90) إثر ركلة ركنية.

وبفوزه الثالث للموسم مقابل تعادلين وثلاث هزائم، رفع تورينو رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد جنوى عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في قاع الترتيب.

وفرّط فيرونا بتقدمه بهدفين ليخرج بتعادل أمام ضيفه كالياري 2-2.

تقدم أصحاب الأرض بهدفي روبرتو جاليارديني (23) والنيجيري جيفت أوربان (59)، قبل أن يقلص الفريق الزائر عبر رياض إدريسي (77)، ليعود ويخطف هدف التعادل القاتل بفضل البديل ماتيا فيليتشي (90+2).