الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريال مدريد يُسقط برشلونة في «الكلاسيكو»

ريال مدريد يُسقط برشلونة في «الكلاسيكو»
26 أكتوبر 2025 22:05

 
مدريد (رويترز)

سجل جود بيلينجهام هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة لكيليان مبابي، في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه برشلونة، لينهي سلسلة من أربع خسائر أمام منافسه الكتالوني، ويعزز صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
ومنح مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بتسديدة من مدى قريب، بعد تمريرة رائعة من بلينجهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الزائر في الدقيقة 38، بعد خطأ من أردا جولر.
واستعاد ريال مدريد تقدمه، بعدها بخمس دقائق عن طريق بيلينجهام بتسديدة مباشرة من داخل الست ياردات، بعد انطلاقة فردية رائعة من فينيسيوس جونيور.
وأتيحت لريال مدريد عدة فرص، لكن الحارس شتينسني تألق في إبعادها، كما تصدى لركلة جزاء من مبابي مطلع الشوط الثاني.
ونادراً ما هدد الفريق الزائر مرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بعد الاستراحة، وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول بيدري على بطاقة صفراء ثانية لتدخله العنيف على أوريلين تشواميني في الوقت بدل الضائع.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على برشلونة الثاني.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
فينيسيوس جونيور
