أرتيتا: أرسنال عقلية استثنائية وشراسة واللعب بلا هوادة

لندن (د ب أ)



بعد أن شاهد فريقه يحقق فوزه الثاني عشر من أصل 13 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، يرى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أن انتصاره ناديه على ضيفه كريستال بالاس كان الأهم حتى الآن.

وعزز أرسنال موقعه في صدترة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على كريستال بالاس، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وعلى ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن، سجل إيبيرشي إيزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39، رافضاً الاحتفال في الوقت ذاته بتسجيله هدفاً في شباك فريقه القديم.

وعقب انتهاء هذا الديربي اللندني، رفع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003- 2004، والذي حقق فوزه الرابع على التوالي والسابع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة، رصيده إلى 22 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بورنموث.

وبينما حصد أرسنال جميع النقاط في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالدوري ضد نيوكاسل يونايتد ووستهام يونايتد وفولهام وأخيراً كريستال بالاس، فإن الفريق حصل على نقطتين فقط أمام أولئك المنافسين في نسخة المسابقة الموسم الماضي، حيث يرى أرتيتا أن هذا دليل آخر على تحسن مستوى الفريق اللندني، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 - 2004 .

وقال أرتيتا عقب المباراة: «أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، قلت للاعبين إنه ربما كان هذا هو أكبر انتصار حققناه هذا الموسم - ما أشعر به هو أن الأمر يتعلق باتخاذ خطوة أخرى للأمام».

أضاف المدرب الإسباني «لعبنا ضد ثلاثة فرق خسرنا نقاطاً ضدها الموسم الماضي، وكان كريستال بالاس أيضاً أحدها، إنهم يمرون بفترة رائعة حقاً، كنت أعرف أنه يجب علينا التحلي بالصبر الشديد وعدم الشعور بالإحباط، لأنه كان من الصعب جداً فتح دفاعاتهم».

وأوضح أرتيتا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لارسنال «إنهم يقومون بذلك مع كل فريق، وفي اللحظة التي نفقد فيها تركيزنا ونشعر بالإحباط، يبدأون في فتح دفاعاتهم ويصبحون خطرين للغاية في الهجمات المرتدة، وفي المساحات المفتوحة، وفي الكرات الثابتة».

وتابع «لذا أنا سعيد للغاية لأن الفريق أظهر هذا النضج، لقد وجدنا طريقة لتسجيل هدف رائع عبر إيبيريتشي إيزي والحفاظ على شباكنا نظيفة مرة أخرى».

أكد أرتيتا: «أعتقد أن العقلية كانت استثنائية، مستوى الشراسة الذي نلعب به، وإصرارنا، ومواصلتنا اللعب بلا هوادة، نحن لا نرحم في ذلك، في النهاية، سنكافأ، لدينا الكثير من الجودة». واختتم مدرب أرسنال تصريحاته قائلاً: «نحن نعتمد على عاداتنا، وعندما تكون هذه العادات عالية جداً، فإنها تجعل الأمور صعبة للغاية على أي منافس، لقد أنهينا المباراة مرة أخرى بعد أن حافظنا على نظافة شباكنا في خمس مباريات متتالية، وحققنا الآن خمس مباريات بشباك نظيفة».