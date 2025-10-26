الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اشتباك بين فينيسيوس ويامال بعد «الكلاسيكو»!

26 أكتوبر 2025 22:54

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
عام واحد من «الكلاسيكو».. مبابي يهزم رونالدو ورونالدينيو!
أقوى خطوط الهجوم الأوروبية.. الأهداف الغزيرة تعزز «الصدارة البافارية»


انفعل البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد بشدة على قرار تشابي ألونسو المدير الفني للفريق باستبداله خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. بعد مرور 72 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو، قرر ألونسو استبدال فينيسيوس ليشارك مكانه مواطنه البرازيلي، رودريجو جوس، والنتيجة تشير إلى تقدم الريال بهدفين لهدف.
لكن فينيسيوس انفعل بشدة على قرار مدربه، وغادر أرض الملعب متوجهاً مباشرة إلى غرف خلع الملابس، وهو يتحدث بلهجة غاضبة للغاية، وكلمات حادة اعتراضاً على قرار المدرب الإسباني.
وبعد دقائق قليلة، عاد فينيسيوس مجدداً ليجلس على مقاعد البدلاء رفقة زملائه، ويكمل المباراة لنهايتها بفوز فريقه بنتيجة 2 -1، بل واشتبك مع لامين يامال نجم برشلونة في أرضية الملعب قبل تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الموقف.
وعلق ألونسو على واقعة اعتراض فينيسيوس عليه في تصريحات عقب اللقاء، قائلاً «دعونا نركز على الإيجابيات، وما قمنا به من عمل رائع، لقد قدمنا عملاً مميزاً للغاية، وفينيسيوس كان جزءاً منه بأداء مميز للغاية».
وأضاف: «بالتأكيد سنتحدث معه عن رد فعله، ولكن سنناقش الأمر في الغرف المغلقة، والآن نريد التركيز على الإيجابيات فقط».
ورفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة ليبتعد في الصدارة بفارق 5 نقاط عن برشلونة، حامل اللقب الذي يحل ثانياً.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
تشابي ألونسو
فينيسيوس جونيور
لامين يامال
