سيميوني يطالب أتلتيكو مدريد بالتحسن خارج الديار!

سيميوني يطالب أتلتيكو مدريد بالتحسن خارج الديار!
26 أكتوبر 2025 22:58

 
لندن (د ب أ)

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن الأداء السيء لفريقه خارج أرضه، مؤكداً تحمسه وفريقه لتحسين أداء الفريق خارج الديار.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن أتلتيكو مدريد سيواجه ريال بيتيس الاثنين بالدوري الإسباني، بدون تحقيق أي فوز خارج أرضه في ست مباريات خاضها هذا الموسم، وفي أعقاب الهزيمة الكبيرة صفر- 4 أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي: «عندما لا يكون الفريق قادراً على اللعب بثبات خارج أرضه، فليس هناك سوى أمر واحد فقط، وهو ضرورة صياغة إطار عام لتحسين أداء الفريق».
وأضاف: «لكنني متحمس والأمور لن تدوم إلى الأبد».
وأوضح مدرب أتلتيكو مدريد: «نأمل في أن تبدأ الأمور بالتحسن مباراة تلو الأخرى، أنا متحمس للغاية، وهذا تحد وفرصة ودائماً أحاول معرفة إذا كان يمكننا فعل الأمور بالطريقة الصحيحة».

