الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

توتنهام يجتاز إيفرتون بـ «ثلاثية»

توتنهام يجتاز إيفرتون بـ «ثلاثية»
26 أكتوبر 2025 23:29

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بيرناردو سيلفا يكشف سبب خسارة مانشستر سيتي
جوارديولا غير قلق من خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا


عزز توتنهام هوتسبير موقعه في مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب انتصاره المستحق 3 - صفر على مضيفه إيفرتون، في المرحلة التاسعة للمسابقة.
وسجل الهولندي ميكي فان دي فين الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 19 والسادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.
وتكفل السنغالي بابي سار بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 89، لمصلحة الفريق اللندني، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام أستون فيلا.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وخسارتين، إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).
في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
إيفرتون
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©