توتنهام يجتاز إيفرتون بـ «ثلاثية»



لندن (د ب أ)



عزز توتنهام هوتسبير موقعه في مراكز المقدمة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب انتصاره المستحق 3 - صفر على مضيفه إيفرتون، في المرحلة التاسعة للمسابقة.

وسجل الهولندي ميكي فان دي فين الهدفين الأول والثاني لتوتنهام في الدقيقتين 19 والسادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وتكفل السنغالي بابي سار بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 89، لمصلحة الفريق اللندني، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام أستون فيلا.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وخسارتين، إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي نال خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادلين عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.