جوارديولا غير قلق من خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا



لندن (د ب أ)



أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن تسجيل الأهداف في تشكيلة فريقه ليس مدعاة للقلق.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمته الأولى منذ أغسطس الماضي في جميع المسابقات، عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه أستون فيلا، في المرحلة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعجز خلالها مهاجمو سيتي عن هز شباك منافسيهم، منذ خسارة الفريق السماوي صفر- 2 أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، على ملعب (الاتحاد) في الدوري الإنجليزي، علماً بأنها المباراة الثانية هذا الموسم التي لا يتمكن خلالها نجوم الفريق من التسجيل في إحدى المواجهات.

وفي المجمل، سجل مانشستر سيتي 23 هدفا في 13 مباراة حتى الآن هذا الموسم بجميع البطولات، كان من بينها 15 هدفاً لمهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند.

ورغم فشل مانشستر سيتي في التسجيل ضد أستون فيلا، يعتقد جوارديولا أن جودة الفريق الهجومية كانت واضحة ضد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، حيث قال: «لقد سجلنا الكثير من الأهداف هذا الموسم».

أضاف المدرب الإسباني «إيرلينج بالطبع كان متواجداً، لكن أستون فيلا لعب بخمسة لاعبين في الخلف ودافع بشكل رائع، سافينيو وجيريمي دوكو مررا الكرات العرضية».

وأردف جوارديولا في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي «رأينا كم مرة هاجم فودين ورايندرز، كنا حاضرين وكنا قريبين، الأمر يتعلق فقط بالضغط العالي».

وواصل: «أستون فيلا سبق له اللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو فريق قوي وينافس بشكل رائع في الدوري الإنجليزي الممتاز».

كانت هزيمة سيتي أمام أستون فيلا هي الأولى منذ هزيمة الفريق 1- 2 أمام برايتون في 31 أغسطس الماضي بالمسابقة العريقة، ومع ذلك، كان جوارديولا سعيداً برد فعل الفريق في الشوط الثاني رغم الفشل في إدراك التعادل.

أكد مدرب مانشستر سيتي «لن أقول إن عدم عودتنا كانت سيئة، فالروح المعنوية في الشوط الثاني كانت رائعة حقاً، قدم فيل فودين وجيريمي وسافينيو، وأوسكار بوب أداءً جيداً، كم مرة هاجمنا وأخطأنا في الهجمة الأخيرة، لكنهم دافعوا بشكل جيد، وأحياناً يحدث هذا».

وكان هناك قلق طفيف على هالاند قرب نهاية المباراة، بعد أن استلم عرضية زمله المصري عمر مرموش وحولها في الشباك قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل. وعندما فعل ذلك، اصطدم النرويجي بالقائم وبدا عليه الانزعاج، لكنه استمر داخل المستطيل الأخضر حتى صافرة النهاية. و

طمأن جوارديولا جماهير مانشستر سيتي عن حالة هالاند، حيث قال «لم أتحدث معه، لكنني متفائل بأنه على ما يرام».

وتوقف رصيد مانشستر سيتي، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز الخامس.