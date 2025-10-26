الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ليل يكتسح متز بـ «سداسية»

ليل يكتسح متز بـ «سداسية»
26 أكتوبر 2025 23:34

 
ليل (أ ف ب)

رد ليل بأفضل طريقة ممكنة بعد ثلاثة أيام من خسارته القارية أمام باوك سالونيك اليوناني 3-4 في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، باكتساحه ضيفه متز 6-1، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف ليل كل من المغربي حمزة إكمان (24)، البرتغالي فيليكس كوريا (34 و53)، رومان بيرو (64)، بنجامان أندريه (82) والأيسلندي هاكون أرنار هارالدسون (90+3)، فيما سجل البديل السنغالي إيبو سانيه (90+5) هدف متز الوحيد.
ورفع ليل الذي حقق فوزه الثاني تواليا في الدوري رصيده إلى 17 نقطة ليحتل المركز الرابع موقتاً، ومتجاوزاً بفارق الأهداف موناكو الخامس الفائز على تولوز 1-0.
وغاب عن صفوف ليل هدافه المخضرم أوليفييه جيرو (39 عاما) للإصابة، ليحل بدلاً منه في الهجوم الشاب ابن الـ 22 عاماً الدولي المغربي إكمان (5 مباريات دولية)، وقد سجل مهاجم جلاسكو رينجرز الأسكتلندي السابق هدفه السابع في 10 مباريات في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى فرنسا.
في المقابل، يقبع متز في المركز الأخير برصيد نقطتين من دون أي فوز، علماً أنه الفريق الوحيد الذي لم ينجح في حصد النقاط الثلاث منذ بداية الموسم.
وتقدّم نيس إلى المركز الثامن بفوزه على مضيفه رين بهدفين سجلهما المغربي سفيان ديوب (38) وجوناثان كلوس (45+1) لهدف عبر البديل المغربي عبدالحميد آيت بودلال (67).
ورفع نيس رصيده إلى 14 نقطة متقدما بثلاث نقاط على رين الذي تلقى خسارته الثانية.
وفي صراع القاع، عاد لوهافر إلى سكة الانتصارات بعد خمس مباريات، إثر تغلبه على مضيفه أوكسير بهدف نظيف سجله الغيني عبدولاي توريه، مساهماً برفع رصيد فريقه إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن أنجيه الخامس عشر الذي حقق انتصاره الثاني هذا الموسم وقد جاء على حساب ضيفه لوريان 2-0 سجلهما بروسبير بيتر (16) وسيديكي شريف (59)، وتجمد رصيد لوريان عند 8 نقاط في المركز السادس عشر، مقابل 7 لأوكسير السابع عشر.

 

الدوري الفرنسي
فرنسا
ليل
