الرياضة

سورج: يامال تأثر بصافرات الاستهجان.. وخسارة «الكلاسيكو» لا تدعو للقلق

سورج: يامال تأثر بصافرات الاستهجان.. وخسارة «الكلاسيكو» لا تدعو للقلق
26 أكتوبر 2025 23:51

 
مدريد (د ب أ)


أكد ماركوس سورج، المدرب المساعد للألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة أن لامين يامال نجم الفريق لم يقدم أفضل مستوياته خلال الخسارة 1 - 2 أمام ريال مدريد، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

قاد سورج الفريق الكتالوني من على مقاعد البدلاء، بينما جلس فليك في المدرجات بسبب عقوبة إيقافه مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في الجولة الماضية.
برر سورج خسارة برشلونة، قائلاً في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: «ارتكبنا أخطاء أكثر من المعتاد، ودافعنا بتكتل في الثلث الأخير في الملعب، ولم ننجح في اختراق دفاع ريال مدريد، لذا لم نصنع الكثير من الفرص».
وتطرق سورج للحديث عن لامين يامال، قائلاً: «ربما تأثر سلباً بصافرات الاستهجان ضده، يجب أن يتعلم التعامل مع مثل هذه المواقف من الغضب الجماهيري، إنه لاعب متحمس دائماً، ولكن اليوم لم يكن سهلاً عليه».
وأضاف «لم يكن الأمر سهلاً، لكننا تحدثنا بين الشوطين عن محاولة إيجاد المزيد من فرص المواجهة الفردية، ولكن ريال مدريد كان أفضل منا، وفي بعض الأحيان يقدم المدافعون أداء أفضل، ويجب أن نتقبل ذلك».
وأوضح مدرب برشلونة «لامين عائد لتوه من إصابة، ويحتاج إلى حساسية المباريات، وهذا طبيعي، فهو لاعب شاب عمره 18 عاماً، ويجب منحه وقتاً ومساعدته، وشراسة المنافسين ضده أمر طبيعي، لذا يجب أن نساعده لإخراج أفضل ما لديه».
وبشأن تأثر الفريق بغياب روبرت ليفاندوفسكي، قال: «إنه مهاجم محوري، نفتقده كثيراً في الملعب، لكن الإصابات واردة في كرة القدم، ولا داع للقلق، فالموسم لا يزال طويلاً، وتتبقى 28 مباراة، ولا داع للشكوى من الإصابات أو التحكيم».

