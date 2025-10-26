الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بيرناردو سيلفا يكشف سبب خسارة مانشستر سيتي

بيرناردو سيلفا يكشف سبب خسارة مانشستر سيتي
27 أكتوبر 2025 00:11

 
لندن (د ب أ)

أوضح بيرناردو سيلفا أنه ينبغي تأجيل الحديث عن حصد مانشستر سيتي لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
وخسر مانشستر سيتي صفر- 1 أمام مضيفه أستون فيلا، في المرحلة التاسعة للمسابقة، ليتجمد رصيد الفريق السماوي، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات وتعادل وحيد، عند 16 نقطة في المركز الخامس.
وأُتيحت لسيتي العديد من الفرص للتعادل، لكن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، تصدى لمحاولتين من النرويجي إيرلينج هالاند، قبل أن يبعد باو توريس محاولة سافينيو بشكل مذهل من على خط المرمى.
كما ألغي حكم المباراة، التي أقيمت على ملعب «فيلا بارك» هدفاً لهالاند في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، لتصبح هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها مانشستر سيتي، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في مبارياته العشر الأخيرة بمختلف المسابقات.
وقال سيلفا، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي عقب المباراة «لا يزال الطريق طويلاً، لا أريد استخلاص الكثير من الاستنتاجات».
وتابع: «كنا نرغب في أن نكون في الصدارة لكننا لسنا كذلك، من المبكر جداً استخلاص النتائج».
وأضاف سيلفا: «أقول إننا لعبنا بشكل جيد، مفاهيمنا الهجومية ممتازة حتى لو لم نسجل، أتيحت لنا فرص وأجبرناهم على الدفاع بعمق، لكنهم واجهوا صعوبة في بعض اللحظات وعلى الجانب الآخر من المباراة، كنا سيئين للغاية دفاعيا».
وأردف: «أستون فيلا فريق جيد جداً ويلعب في دوري أبطال أوروبا، فريق يضم العديد من اللاعبين المتميزين، لكن يتعين علينا أن نراجع أنفسنا». وبدأ فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا بشكل متميز في المواجهة وحصل على أكثر من فرصة للتعادل، وعندما سئل عن رأيه فيما حدث خلال الهزيمة، كان لدى بيرناردو سبب واضح. وصرح: «كان ضغطنا سيئاً للغاية، شعرنا وكأننا وصلنا متأخرين ثانيتين في كل هجمة. كان هذا هو الشعور السائد على الرغم من أن مفاهيمنا الهجومية كانت جيدة جداً، ولكن إذا لم يكن الضغط جيدا، فإنك تسمح للمباراة بأن تكون مباراة انتقالية».
وأتم لاعب الوسط البرتغالي المخضرم تصريحاته قائلاً: عندما لا يكون ضغطنا جيداً، لا يلعب فريقنا بشكل جيد»، وتعني تلك الهزيمة أن مانشستر سيتي يتأخر بفارق ست نقاط عن أرسنال، متصدر الدوري، بعد تسع مباريات من عمر الموسم الحالي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
أستون فيلا
برناردو سيلفا
