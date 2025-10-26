الإثنين 27 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

العين تأهل بفوز قياسي (تصوير: حسن الرئيسي)
27 أكتوبر 2025 01:34

مراد المصري (أبوظبي)

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو، رئيس الدولة لكرة القدم، عن مواجهات قوية تجمع بين شباب الأهلي «حامل اللقب» مع خورفكان، ودبا مع العين، وبني ياس مع الجزيرة، والوحدة مع يونايتد.
وكانت مباريات دور الـ 16 اختتمت أمس، وشهدت تفوق الجزيرة على عجمان 1-2، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.
سجل للجزيرة عبد الرحمن أحمد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، وإبراهيم عادل في الدقيقة 42، فيما سجل لعجمان فيكتور في الدقيقة 37. وواصل العين عروضه القوية، بتحقيقه فوزاً عريضاً على الحمرية 7-0، وسجل أهداف «الزعيم» سفيان رحيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ورافا رودريجيز في الدقيقة 13، وبالاسيوس في الدقيقة 41، وأمادو نيانج في الدقيقة 68، ولابا كودجو في الدقيقتين 73 و80، ونسيم الشاذلي في الدقيقة 91. وفجّر دبا مفاجأة بعدما أطاح بالوصل 6-5 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد دبا. وسجل للوصل سيرجيو بيريرا في الدقيقة 39، والكولومبي برايان بالاسيوس في الدقيقة 112، وسجل لدبا مهند علي في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، وحبيب يوسف في الدقيقة 117، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لدبا.

أخبار ذات صلة
العين يخرج بـ«جملة مكاسب» من «السباعية» أمام الحمرية
دبا يُقصي الوصل بركلات الترجيح ويواصل مفاجآت «البطولة الأغلى»
كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
خورفكان
العين
بني ياس
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عبدالعزيز وعبدالله نجلي فيصل عبدالعزيز البناي
26 أكتوبر 2025
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
علوم الدار
قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على الجهود التطويرية في مركز شرطة فلج هزاع بالعين
اليوم 12:11
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
الرياضة
نوريس يتجاهل «صيحات الاستهجان»!
اليوم 12:10
أرشيفية
الأخبار العالمية
الهند تجلي عشرات الآلاف مع اشتداد إعصار "مونتا"
اليوم 12:08
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
الرياضة
«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©