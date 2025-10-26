مواجهات قوية في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

مراد المصري (أبوظبي)



أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو، رئيس الدولة لكرة القدم، عن مواجهات قوية تجمع بين شباب الأهلي «حامل اللقب» مع خورفكان، ودبا مع العين، وبني ياس مع الجزيرة، والوحدة مع يونايتد.

وكانت مباريات دور الـ 16 اختتمت أمس، وشهدت تفوق الجزيرة على عجمان 1-2، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

سجل للجزيرة عبد الرحمن أحمد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، وإبراهيم عادل في الدقيقة 42، فيما سجل لعجمان فيكتور في الدقيقة 37. وواصل العين عروضه القوية، بتحقيقه فوزاً عريضاً على الحمرية 7-0، وسجل أهداف «الزعيم» سفيان رحيمي من ضربة جزاء في الدقيقة 5، ورافا رودريجيز في الدقيقة 13، وبالاسيوس في الدقيقة 41، وأمادو نيانج في الدقيقة 68، ولابا كودجو في الدقيقتين 73 و80، ونسيم الشاذلي في الدقيقة 91. وفجّر دبا مفاجأة بعدما أطاح بالوصل 6-5 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد دبا. وسجل للوصل سيرجيو بيريرا في الدقيقة 39، والكولومبي برايان بالاسيوس في الدقيقة 112، وسجل لدبا مهند علي في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، وحبيب يوسف في الدقيقة 117، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لدبا.