مونديال الفورمولا1.. «نقطة نوريس» تفرض الإثارة وتمنحه الصدارة

مكسيكو سيتي(رويترز)

تجنب البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين الفوضى المبكرة، ليحقق فوزاً ساحقاً في سباق جائزة المكسيك الكبرى، وينفرد بصدارة الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بفارق نقطة واحدة أمام زميله في الفريق أوسكار بياستري.

وبدأ الأسترالي السباق من المركز السابع وفي صدارة الترتيب العام بفارق 14 نقطة أمام نوريس، لكنه أنهاه في المركز الخامس بعد أن حرمته سيارة الأمان الافتراضية من فرصة المنافسة على المركز الرابع بعد مطاردة مثيرة.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني في المكسيك بفارق 30.3 ثانية خلف نوريس، فيما صعد ماكس فرستابن سائق رد بول إلى منصة التتويج للمرة السادسة توالياً، بعدما حل ثالثاً بعد لفة أخيرة مثيرة تركته بفارق 0.7 ثانية فقط خلف السائق القادم من موناكو.

ورفع نوريس رصيده إلى 357 نقطة مقابل 356 لبياستري، بينما يحتل فرستابن المركز الثالث برصيد 321.

وقال نوريس الذي تعرض لصيحات استهجان من الجمهور المكسيكي دون أن تتضح الأسباب: "يا له من سباق! انصب تركيزي على ما أفعله.

"كان سباقاً سهلا بالنسبة لي، وهذا ما كنت أبحث عنه. بداية جيدة، انطلاقة جيدة، لفة أولى جيدة، ومن ثم مضيت قدماً".

واحتل أوليفر بيرمان فريق هاس المركز الرابع في أفضل نتيجة في مسيرة البريطاني، الذي تقدم بفارق 1.1 ثانية على بياستري.

وحل كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز السادس، وزميله في الفريق جورج راسل في المركز السابع، ولويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثامن، بعد أن تسببت عقوبة 10 ثوان في تراجعه من المركز الثالث.

واحتل إستيبان أوكون سائق هاس المركز التاسع، بينما حصل جابرييل بورتوليتو سائق ساوبر على النقطة الأخيرة.

واستعاد فيراري المركز الثاني في الترتيب العام للصانعين، بفارق نقطة واحدة أمام مرسيدس. وكان مكلارين قد حسم لقب الصانعين بالفعل.

وانطلق نوريس من المركز الأول دون مشكلات، لكنه علق في صراع بين أربعة سائقين قبل المنعطف الأول، إذ خرج فرستابن عن المسار ليدخل في المنطقة العشبية.

وبعد ذلك، وخرج لوكلير عن المسار في المنعطف الثاني، ومنح المركز الثاني لنوريس، الذي خرج من الفوضى أمامه، بينما تقدم فرستابن إلى المركز الرابع، مما أثار غضب راسل.

وقال فرستابن عبر دائرة الاتصال المغلقة "تعرضت لضغط شديد"، في الوقت الذي طالب فيه راسل، الذي انطلق من المركز الرابع، بطل العالم أربع مرات بإعادة المركز.

ثم احتكت سيارتا فرستابن وهاميلتون صاحب المركز الثالث في اللفة السادسة عندما سارا جنباً. وحاول سائق رد بول تجاوز منافسه في المنعطف الأول لكنه انتهى به الأمر بالخروج عن المسار في المنعطف التالي.

وانحرف هاميلتون عند المنعطف الرابع، وانطلق عائداً عبر العشب، وتلقى عقوبة للخروج عن المسار وحصوله على أفضلية. ولم يسفر الاحتكاك عن أي إجراء إضافي.

وفي الوقت نفسه، صعد بيرمان إلى المركز الرابع، من المركز التاسع عند البداية، وكان ضمن أول ثلاثة مراكز بمجرد أن حصل هاميلتون على عقوبته في اللفة 24، وعاد هاميلتون للمركز 14.

وكان نوريس بحلول ذلك الوقت متقدماً بفارق 11.5 ثانية على لوكلير ويوسع تقدمه بشكل مطرد.