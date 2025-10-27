لاتسيو يضاعف محنة يوفنتوس بالهزيمة الثالثة

روما (د ب أ)

ضاعف لاتسيو من محنة يوفنتوس وفاز عليه /1صفر، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وتلقى يوفنتوس هزيمته الثالثة على التوالي في كل المسابقات، بعد أن خسر أمام كومو في الجولة الماضية صفر/ 2، ثم خسر صفر1/ أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ومع تلقي الهزيمة الثانية للفريق في الموسم الجاري ببطولة الدوري الإيطالي، بات موقف الكرواتي إيجور تيودور، المدير الفني للفريق، معقداً في الاستمرار في قيادة الفريق في الفترة المقبلة مع ارتفاع الأصوات المطالبة بإقالته.

وسجل توما باتشيش هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وبدأ يوفنتوس اللقاء بالثنائي الهجومي المكون من الكندي جوناثان ديفيد، القادم هذا الصيف من ليل الفرنسي، والصربي دوسان فلاهوفيتش، في محاولة لتسجيل هدف مبكر في شباك لاتسيو.

على الجانب الآخر، استعان لاتسيو بمهاجمه السنغالي بولاي ديا، مع مساندة من القائد ماتيا زاكاني، لكن الهدف جاء من زميله لاعب الوسط توما باتشيش، في الدقيقة التاسعة من المباراة. وجاء هدف باتشيش، بعدما استثمر كرة ممررة بالخطأ من دفاع يوفنتوس، ليسدد كرة من خارج منطقة الجزاء وتهز شباك الحارس ماتيا بيرين.

وأضاع يوفنتوس فرصة التعادل في المباراة مرتين، الأولى عن طريق جوناثان ديفيد في الدقيقة 20، والثانية بعد ذلك بعشر دقائق عبر فلاهوفيتش. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم لاتسيو بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، كانت السيطرة كاملة ليوفنتوس الذي شن العديد من الهجمات على مرمى منافسه بغرض تسجيل هدف التعادل، لكن الدفاع تألق في صد الهجمات المتتالية.

وعانى تيودور أمام فريقه السابق لاتسيو الذي دربه عام 2024، ولم ينجح في إيجاد الحلول المناسبة لتسجيل هدف التعادل في شباك الحارس المتألق إيفان بروفيديل.

وضاعت محاولات يوفنتوس ما بين تألق الدفاع والحارس، فيما شن هجوم الفريق المضيف محاولات عدة لتسجيل الهدف الثاني في شباك بيرين، الذي صمد أمام المحاولات المتكررة. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز لاتسيو على يوفنتوس /1صفر.