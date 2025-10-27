أقوى خطوط الهجوم الأوروبية.. الأهداف الغزيرة تعزز «الصدارة البافارية»

عمرو عبيد (القاهرة)

تفرض بعض الفرق الكبرى نفسها على قائمة الأغزر تهديفاً، في كل موسم بمسابقات القارة الأوروبية، وتكاد تتكرر أسماء بعينها في كل عام، طبقاً لقوتها وأسلوب لعبها، لكن الموسم الحالي يشهد بعض التغيير في ترتيب تلك الفرق، بين أندية الدوريات الـ5 الكبرى، مقارنة بحصاد المواسم الأخيرة.

حيث يُظهر بايرن ميونيخ، بعد أشهر قليلة منذ بداية الموسم، وجهاً هجومياً «مخيفاً»، قد يكون معتاداً من قبل «البافاري»، لكنه يزداد شراسة في النُسخة الحالية، ويتصدر «البايرن» القائمة التهديفية بين «الكبار» بإجمالي 47 هدفاً، أحرزها في 13 مباراة فقط، بمختلف البطولات، المحلية والقارية، ليبلغ معدله 3.6 هدف/ مباراة، وحتى الآن، يبدو من الصعب على «عمالقة القارة العجوز» اللحاق بـ«قطار البافاري» الهجومي.

ويتصدّر «البايرن» جدول ترتيب «البوندسليجا»، وهو بطل السوبر الألماني في أغسطس الماضي، كما أنه الوصيف في مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، بفارق هدف وحيد عن باريس سان جيرمان، الذي يليه في قائمة الأقوى هجوماً على مُستوى فرق الدوريات الأوروبية الكُبرى، حيث هز «الأمراء» الشباك 34 مرة في جميع البطولات، بالتساوي مع خط هجوم برشلونة.

لكن شتان الفارق في وضع «الكبيرين»، إذ يحتل «سان جيرمان» قمة «ليج ون» ودوري الأبطال، بينما يواصل «البارسا» التراجع محلياً، رغم استمراره في وصافة «الليجا»، بعدما اتسع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 5 نقاط، بعد خسارته «الكلاسيكو» الأخير، كما يحتل «البلوجرانا» المركز التاسع في «الشامبيونزليج».

ويُعد أينتراخت فرانكفورت «مفاجأة» تلك القائمة، حيث يظهر في المرتبة الرابعة، برصيد 33 هدفاً، ليسبق «الريال» الخامس في الترتيب، بـ30 هدفاً، لكن وضع الفريقين يختلف كُلية هو الآخر، بتربع «الملكي» فوق قمة «الليجا»، ووجوده في المركز الخامس بدوري الأبطال، بفارق الأهداف فقط عن «رُباعي الذهب»، في حين أن «النسور» هو سادس الدوري الألماني، وتقهقر إلى المركز الـ22 في دوري الأبطال، بعد خسارة «الخماسيتين» المتتاليتين.

ويتساوى الثُلاثي، ليفربول وإنتر ميلان ومارسيليا، في تسجيل 28 هدفاً بجميع البطولات، إلا أن حالة كل منهم تختلف عن الآخر، ويبدو وضع «الريدز» الأسوأ على المُستوى المحلي، بتراجعه إلى المركز السابع في جدول ترتيب «البريميرليج»، بفارق 7 نقاط عن أرسنال «المُتصدر»، بينما يأتي مارسيليا ثالثاً في الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين فقط عن «القمة الباريسية»، ويحتل «الأفاعي» المرتبة الرابعة في «الكالشيو»، بفارق 3 نقاط عن نابولي وروما.

أما على المُستوى القاري، فإن «الإنتر» يحمل «العلامة الكاملة» في المركز الثالث، ويحتل «الريدز» المركز العاشر بـ6 نقاط من إجمالي 9، بينما يكتفى مارسيليا بـ3 نقاط، وضعته في الترتيب الـ18، وبعدهم يظهر بروسيا دورتموند وباير ليفركوزن، بتسجيل 27 هدفاً في جميع المنافسات، كما سجّل أرسنال وتشيلسي 26 هدفاً في الترتيب التالي، مقابل 25 لمانشستر سيتي، لكن أهداف «المدفعجية» منحتهم صدارة «البريميرليج» واقتحام «مُربع الذهب» في «الشامبيونزليج»، مقابل أوضاع متباينة لباقي أصحاب «ماكينات الأهداف الغزيرة».