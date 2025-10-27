عام واحد من «الكلاسيكو».. مبابي يهزم رونالدو ورونالدينيو!

عمرو عبيد (القاهرة)

احتاج كيليان مبابي إلى عام واحد فقط، 2025، خاض فيه 4 مباريات بـ«الكلاسيكو»، ليُسجّل معدلاً مرتفعاً في قائمة أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف بمباريات متتالية، عبر تاريخ المواجهات الكُبرى أمام برشلونة بقميص ريال مدريد، ونجح مبابي في هز شباك «البلوجرانا» 6 مرات، خلال الـ4 مباريات توالياً، بداية من نهائي كأس السوبر الإسبانية في يناير 2025، نهاية بالمواجهة الأخيرة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من «الليجا».

وسجّل مبابي بمعدل 1.5 هدف/ مباراة بـ«الكلاسيكو»، على التوالي، ليتفوّق على أرقام تاريخية صامدة، لـ«أساطير» الفريقين، أبرزها لـ«الأيقوني» كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 7 أهداف بقميص «الملكي» في 6 مباريات متتالية أمام «البارسا»، خلال عام 2012، بين رُبع نهائي كأس الملك 2011-2012، إلى الجولة السابعة من الليجا في الموسم التالي، ليحصد معدلاً يبلغ 1.16 هدف/ مباراة.

مبابي تمكّن أيضاً من ضرب أرقام كل من، رونالدينيو "برشلونة" وفيسينتي مارتينيز "برشلونة" وسيمون ليكوي "ريال مدريد"، الذين سجّلوا 5 أهداف في 4 مباريات متتالية، بمعدل 1.25 هدف/ مباراة، حيث حصدها «الساحر» البرازيلي بين موسمي 2004-2005 و2005-2006 في مواجهات «الليجا»، مقابل نجاح الإسباني مع «البارسا» في ذلك خلال مباراتي نصف نهائي كأس الملك ومواجهتي الإعادة عام 1916، بينما حصد مواطنه نفس العدد مع «الريال»، خلال مباريات الدوري من موسم 1935-1936 حتى 1939-1940.

وبالطبع، لم يصمد رقم إيفان زامورانو مع ريال مدريد، أمام «القطار الفرنسي السريع»، حيث أحرز التشيلي 5 أهداف في 5 مباريات متتالية بـ«الكلاسيكو»، بمعدل هدف واحد/ مباراة، بين دوري موسم 1992-1993 إلى السوبر الإسباني عام 1993، وتكرر الأمر مع البرازيلي جيوفاني دي أوليفييرا، لاعب برشلونة، الذي هز الشباك 4 مرات في 4 مباريات توالياً، بنفس المعدل، هدف واحد/ مباراة، بداية من كأس السوبر 1997، نهاية بمواجهة الجولة الـ28 في «الليجا»، بموسم 1997-1998.