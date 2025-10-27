الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«كين» أقوى من نصف فرق أوروبا!

«كين» أقوى من نصف فرق أوروبا!
27 أكتوبر 2025 09:56

عمرو عبيد (القاهرة)

سجّل هاري كين 20 هدفاً في 13 مباراة مع بايرن ميونيخ، بمختلف البطولات منذ انطلاقة الموسم الحالي، ليُمثّل وحده حتى الآن، 42.5% من قوة «البافاري» الهجومية، وبأهدافه الـ12 في «البوندسليجا»، والـ5 في «الشامبيونزليج»، يتفوق «ماكينة الأهداف الإنجليزية» على عشرات الفرق في بطولات الدوري الأوروبية الـ5 الكُبرى، وهو ما ينطبق على نصف عدد فرق دوري الأبطال هذا الموسم.
ففي «الشامبيونزليج»، يبلغ عدد الفرق التي أحرزت أكثر من 5 أهداف، بعد مرور 3 جولات في مرحلة الدوري، 18 فريقاً، وهو ما يعني أن هاري كين هزّ الشباك بما يوازي أو يفوق، حصاد هجوم نصف عدد فرق البطولة القارية الأقوى، ويتساوى إجمالي أهداف كين مع حصيلة جلطة سراي وباير ليفركوزن، على سبيل المثال، في حين يتفوّق على هجوم فرق كُبرى، مثل نابولي وبلباو وموناكو وأتالانتا وبنفيكا وفياريال، وبينهم أيضاً فريقه السابق، توتنهام، الذي سجّل 3 أهداف مقابل 5 لهاري، والأغرب أنه يبتعد بفارق كبير عن حصاد أياكس، الذي لم يُسجّل سوى هدف وحيد.
وبأهدافه المحلية في الدوري الألماني، يتجاوز هاري كين 9 فرق في «البريميرليج»، سجّلت أقل من 12 هدفاً، بينها أستون فيلا ونيوكاسل وإيفرتون وولفرهامبتون ونوتنجهام فورست، بينما تساوى معه كل من كريستال بالاس وبيرنلي، في نفس الحصيلة التهديفية المحلية، بينما يتفوّق نجم «البايرن» على 8 فرق معه في الدوري الألماني، منها بروسيا مونشنجلادباخ، فولفسبورج ويونيون برلين.
أما في «الكالشيو»، فيبدو الوضع أكثر غرابة، إذ لا يسبق عدد أهداف هاري كين إلا 4 فرق إيطالية فقط، لأنه يتساوى مع أتالانتا فقط في تسجيل 12 هدفاً، ويتفوق على 15 فريقاً آخر، بينهم يوفنتوس وروما ولاتسيو وأودينيزي وفيورنتينا، بينما يبلغ العدد 11 فريقاً في «الليجا»، جميعها بلغت شباك منافسيها بمعدلات تقل عما حصده «هداف البافاري»، مثل سوسيداد وبلباو وفالنسيا وجيرونا وخيتافي وسيلتا فيجو، والطريف أن الأمور تبدو مختلفة عند مقارنة عدد أهدافه بحصاد فرق «ليج ون»، إذ لم تتجاوز أهدافه الـ12 المحلية إلا 5 فرق فرنسية فقط، بداية من لو هافر، مروراً بنانت وأوكسير، نهاية بأنجيه وميتز.

هاري كين
بايرن ميونيخ
البوندسليجا
