مولر.. هدف في «الظهور الأول» بـ«الدور الفاصل»!

برلين (د ب أ)



سجل النجم الألماني المخضرم توماس مولر هدفاً في أول ظهور له في مباريات الدور الفاصل لدوري كرة القدم الأميركي للمحترفين ليقود فريقه فانكوفر وايتكابس للفوز

3 - صفر على دالاس.

وسجل مولر الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 60، ليصل إلى هدفه التاسع في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي الكندي قبل شهرين.

وبموجب نظام أفضلية الفوز بمباراتين من أصل ثلاث في الدور الأول من الدور الفاصل، يحتاج فانكوفر إلى فوز آخر واحد فقط للتقدم إلى المرحلة التالية، ويلتقي الفريقان مرة أخرى في دالاس يوم السبت.

وقال مولر لمنصة «آبل»: «سيطرنا على المباراة منذ بدايتها، وكانت هذه هي خطتنا أن يكون لدينا هذا التوازن الدقيق بين الهجوم والاستعداد للهجمات المرتدة للمنافس». وأوضح النجم السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا «لكن كما هو الحال في عالم الرياضة هذا لم يكن سوى الجزء الأول لقد حققنا فوزاً واحداً، والآن نحتاج إلى انتصار ثانٍ».

ولدى سؤاله عن العناصر التي تجعل وايتكابس متميزاً، قال مولر «لو لم أكن لاعباً، وكنت خبيراً لقلت إن هذا الفريق يمتلك رابطاً قوياً، لكنني كلاعب لن أكشف عن أية أسرار».

وأنهى مولر حديثه: «نشعر بالراحة التامة كمجموعة، كما أن العلاقة مع المشجعين تتنامى وتزداد، ولذلك فنحن مستعدون للمزيد، وأتمنى أن أستمتع باللعب مع هؤلاء الرجال».