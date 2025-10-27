العين يخرج بـ«جملة مكاسب» من «السباعية» أمام الحمرية

معتز الشامي (أبوظبي)



أكد العين أنه يسير في طريق ثابت، نحو المنافسة بقوة على حصد الألقاب والبطولات هذا الموسم، بعدما اكتسح مضيفه الحمرية بسبعة أهداف، في دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي أقيم على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، ووجه «الفوز الساحق» رسالة واضحة، مفادها أن «الزعيم» يملك تشكيلتين قادرتين على المنافسة بقوة وفاعلية، ويمكن القول إن «البنفسج» خرج بالعديد من المكاسب التي تفوق الأهداف السبعة التي سجلها في شباك الحمرية، التي يدافع عنها حارس بخبرة ماجد ناصر.

دخل العين اللقاء بأسلوب هجومي ضاغط منذ الدقيقة الأولى، ونجح في تحويل تفوقه الفني إلى أهداف سريعة، إذ افتتح سفيان رحيمي التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة، وأضاف رافا رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 13، وعزز ماتياس بالاسيوس التقدم بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب فلاديمير ليفيتش تغييرات عدة، منح من خلالها الفرصة لعدد من الوجوه، الذين واصلوا الأداء بذات الحماس والانسجام، كما نجح المدافع الواعد أمادو نيانج في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 67، مؤكداً جاهزيته وقدراته العالية رغم صغر سنه، فيما قدّم يحيى نادر أداءً متوازناً ساعد الفريق على الحفاظ على إيقاع اللعب الهجومي والدفاعي.

ومع دخول الثلاثي كاكو، لابا كودجو، ونسيم الشاذلي حصل الفريق على دفعة إضافية من «القوة الهجومية»، إذ احتاج لابا إلى دقائق معدودة، ليسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 71 و80، قبل أن يختتم نسيم الشاذلي مهرجان الأهداف بالهدف السابع في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

تنوع الأسماء وتوزّع الأهداف أظهر ثراء الخيارات الهجومية للفريق، وقدرته على التسجيل من كل الخطوط، كما حصد العديد من المكاسب الفنية، أبرزها الانسجام الكبير بين «الأساسي» و«البديل»، والتجانس الواضح في قوة الأداء التكتيكي للعين، وثباته بين شوطين، وفي تغييرات جوهرية أدخلها الجهاز الفني على التشكيلة، فضلاً عن وفرة العناصر التي تشكل خطورة على دفاعات أي منافس، ما يعني وفرة الحلول التكتيكية والفنية بحسب قدرات المنافسين، مهما اختلفت البطولات، وهو ما يعكس رؤية إيفيتش الذي يتعامل بـ «القطعة» مع كل بطولة، بحيث يصب تركيزه على كل مباراة يدخلها، ويضع لها تشكيلة المناسب، كما يختار التغيير في الأسلوب والأداء لتنوع اللاعبين والقدرات والمهارات في قائمة الفريق الموسعة، وبدأ يجني ثمار نجاح خطة الإحلال والتجديد التي بدأها العين آخر عامين تحديداً.

ولا تقتصر مكاسب العين على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بل تتجاوزها إلى نقاط إيجابية عدة، أبرزها تألق اللاعبين الشباب مثل نيانج و قبله تراوري، وجاهزية أكثر من 20 لاعباً للاستحقاقات المقبلة، مع ارتفاع المستوى البدني والجاهزية الفنية لجميع العناصر.

من جهة ثانية، عكست الإحصاءات تفوّق العين الكاسح في كل تفاصيل اللقاء أمام الحمرية، وبلغت نسبة استحواذه 62% مقابل 38% للحمرية، وسدد «الزعيم» 15 كرة منها 9 بين القائمين والعارضة، مقابل 3 تسديدات فقط للمنافس لم تهدد المرمى مطلقاً، كما نفذ العين ضعف عدد الركنيات، ووصل عدد هجماته إلى 73 مقابل 52 فقط للحمرية، وهو ما يترجم الطابع الهجومي المتكامل الذي ميّز أداء الفريق طوال المباراة.

من جهته، أشاد الصربي فلاديمير إيفيتش بما قدمه لاعبو العين أمام الحمرية، وقال «قدمنا مباراة احترافية، لكن التقدم المبكر بهدف سهل مهمة، ومنح الفريق طاقة كبيرة لتقديم الأفضل والأداء بجودة حالياً، وبالتالي سيطرنا على مجريات اللعب، واستطعنا أن ننهي الهجمات جيداً، وعرفنا كيف يمكننا التسجيل أكبر عدد من الأهداف من الفرص التي تتاح خلال اللقاء».

ولفت إيفيتش إلى أنه منح بعض اللاعبين راحة، بينما دفع بآخرين، ومنحهم عدد دقائق أكبر من اللعب، مثل يحيى نادر الذي غاب عن التشكيلة الأساسية لفترة بسبب الإصابة، وقال: «أردنا الدفع ببعض اللاعبين للحصول على التجهيز المطلوب قبل اللقاء المقبل في الدوري أمام عجمان الذي نعرف أنه لم يكون سهلاً، بل علينا أن نستعد بكل قوة لتلك ، لأن أمامنا مشوار ليس بالهين أيضاً في الدوري، والبداية من لقاء عجمان، الذي يأتي بعد فوز كبير في الكأس، ونعرف الكثير من منافسنا، وسنخوض لقاء خارج الديار، ما يتطلب ضرورة الحرص والحذر منذ الآن».

الجدير بالذكر أنه وبعد «السباعية التاريخية»، يؤكد «الزعيم» أنه قادم بقوة للمنافسة على كل الألقاب، في موسم يُتوقع أن يكون حافلاً بالتحديات والإنجازات تحت قيادة ليفيتش الذي يثبت يوماً بعد آخر قدرته على توظيف كل أدواته بأفضل طريقة ممكنة.