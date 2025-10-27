«تيمبرولفز» و«كافالييرز» يفتتحان موسم السلة الأميركي بانتصار داخلي

لوس أنجلوس (أ ب)

فاز فريق مينيسوتا تمبرولفز على إنديانا بيسرز بنتيجة 114/ 110، في المباراة الافتتاحية لتمبرولفز على أرضه فجر اليوم الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتصدر جوليوس راندل قائمة هدافي مينيسوتا بتسجيله 31 نقطة، منها 20 نقطة في النصف الأول، حيث تولى زمام الهجوم، بعد خروج النجم أنتوني إدواردز اضطرارياً بعد ثلاث دقائق فقط، بسبب شد في أوتار الركبة.

وأضاف العملاق رودي جوبير 14 نقطة و19 متابعة، كما ساهم دونتي ديفينشينزو بـ17 نقطة، وناز ريد بـ16 نقطة وعشر متابعات. وسجل باسكال سياكام 33 نقطة لإنديانا، وقلص الفارق إلى نقطتين قبل النهاية، لكن جيدن ماكدانيلز حسم الموقف لصالح تيمبرولفز في اللحظات الأخيرة. ولعب بيسرز بصفوف ناقصة، حيث غاب عنه كل من تايريز هاليبرتون، المصاب بتمزق في وتر العرقوب، بجانب بينيديكت ماثورين وسبعة لاعبين آخرين.

وفي مباراة أخرى، حقق كليفلاند كافالييرز فوزاً صعباً على ميلووكي بكس بنتيجة 118 /113 في مباراته الافتتاحية على أرضه.

وسجل دونوفان ميتشل 24 نقطة للفريق الفائز منها 10 نقاط في الربع الأخير، كما قدم إيفان موبلي أداءً مميزاً بتسجيله 23 نقطة بالإضافة إلى 8 متابعات وست تمريرات حاسمة، وحقق رقماً قياسياً شخصياً بتسجيله 12 رمية حرة من أصل 12 محاولة.

وبالنسبة لميلووكي كان يانيس أنتيتوكونمبو على وشك تحقيق ثلاثية مزدوجة (عشر أو أكثر من النقاط والمتابعات والتمريرات الحاسمة) بتسجيله 40 نقطة، و14 متابعة.

ورغم تقدم كليفلاند بفارق 18 نقطة في الربع الثالث، إلا أن ميلووكي عادل النتيجة في الربع الأخير، قبل أن يستعيد كافالييرز زمام المبادرة بفضل رميات ميتشل وهانتر.

وفي مباراة ثالثة، حقق شارلوت هورنتس فوزاً كبيراً على واشنطن ويزاردز بنتيجة 139 113/ ، حيث قلب تأخره في النصف الأول إلى فوز مستحق.

وسجل لاميلو بول 38 نقطة وقدم أداءً استثنائياً بتحقيقه ثلاثية مزدوجة، إذ قدم 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وتصدر سي جي ماكولوم قائمة هدافي ويزاردز بتسجيله 24 نقطة.

وفاز ميامي هيت على نيويورك نيكس بنتيجة 115/107، حيث قاد نورمان باول ميامي بتسجيله 29 نقطة وأضاف بام أديبايو 19 نقطة و 13 متابعة ، فيما سجل جالن برونسون 37 نقطة لنيويورك.

وحقق ميامي رقماً قياسياً في عدد النقاط المسجلة في أول ثلاث مباريات من الموسم، بإجمالي 382 نقطة.

وحقق دالاس مافريكس فوزه الأول في الموسم، وتغلب على تورونتو رابترز بنتيجة 139/129، حيث سجل كوبر فلاج 22 نقطة وأضاف زميله أنتوني ديفيز 25 نقطة و 10 متابعات، فيما سجل سكوتي بارنز 33 نقطة و11 متابعة.