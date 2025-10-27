الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سابالينكا تحتفظ بقمة التصنيف العالمي لتنس السيدات

سابالينكا تحتفظ بقمة التصنيف العالمي لتنس السيدات
27 أكتوبر 2025 11:06

برلين (د ب أ)
احتفظت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.
وتمتلك سابالينكا 9870 نقطة في الصدارة، بفارق كبير عن البولندية إيجا شفيونتيك التي تحل في المركز الثاني برصيد 8195 نقطة.
وواصلت الأميركية الشابة كوكو جوف ترسيخ مكانتها في المرتبة الثالثة بمجموع 6563 نقطة.
واستمر الحضور القوي للاعبات أميركا، حيث حلت أماندا أنيسيموفا في المركز الرابع برصيد 5887 نقطة، تلتها مواطنتها جيسيكا بيجولا في المرتبة الخامسة برصيد 5183 نقطة.
أما المركز السادس فكان من نصيب الكازاخية يلينا ريباكينا برصيد 4350 نقطة بعد تقدمها مركز واحداً، تلتها الأميركية ماديسون كيز في المركز السابع برصيد 4335 نقطة بعد تقدمها مركزاً واحداً، فيما تراجعت الإيطالية جاسمين باوليني مركزين إلى الثامن برصيد 4325 نقطة. وجاءت الروسية الشابة ميرا أندريفا في المركز التاسع برصيد 4319 نقطة، تليها مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا في المركز العاشر برصيد 3375 نقطة.

