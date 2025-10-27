الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
الرياضة

«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»

«خيول جودلفين» تُطارد ألقاب «بريدرز كب»
27 أكتوبر 2025 12:00

عصام السيد (أبوظبي)

ينطلق يوم الجمعة المقبل، في مضمار ديلمار، «النسخة 42» من مهرجان سباقات «بريدرز كب»، الذي يتألف من 14 سباقاً، ويستمر لمدة يومين، وتبلغ الجوائز 31 مليون دولار، وتتطلع خيول جودلفين إلى تحقيق إنجازات جديدة.
وسيكون سباق «بريدرز كب كلاسيك» هذا العام رائعاً، حيث يتصدر مهر جودلفين «سوفرينتي» سوق السباق البالغ إجمالي جوائزه 7 ملايين دولار، حيث يبلغ سعر ترشيحه 6 إلى 4، واكتشف جودولفين جوهرة في هذا المهر القوي البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي لقن المهر «جورناليزم» درساً في سباقي بيلمونت ستيكس وكنتاكي ديربي.
وفاز المهر المنحدر من نسل «أنتو ميستشيف» في سباقاته الأربعة الأخيرة بأسلوب مذهل، ويشير فوزه الساحق بفارق عشرة أطوال في سباق ترافيرز ستيكس في مضمار ساراتوجا في المرة الأخيرة إلى أنه يتحسن مع كل سباق.
ومنذ أن خسر «نوتابل سبيتش» لجودلفين بفارق ضئيل في سباق الميل العام الماضي، يتوق للعودة والمحاولة مرة أخرى، حيث يسعى للتعويض، بإشراف المدرب شارلي أبلبي.
ويبدو «نوتابل سبيتش» الفائز بسباق 2000 جينيز العام الماضي في أفضل حالاته في سن الرابعة، والطريقة التي تسارع بها للفوز بسباق وودباين مايل رائعة للغاية، وسيكون هذا اختباراً أصعب بكثير مع وجود الحصانين «ذا ليون أن وينتر» و«سهلان» من بين منافسيه، ولكن إذا حصل المرشح المفضل بنسبة 5 إلى 2 على مركز انطلاق جيد، يكون من الصعب هزيمته.
وتنتظر المواجهة النارية المشاهدين والحضور في سباق «بريدرز كب العشبي»، حيث تتنافس «ميني هوك» الوصيفة في سباق «الآرك الفرنسي»، مع حصان جودلفين العالمي «ريبلز رومانس» حامل اللقب.

الإمارات
جودلفين
الخيول
سباقات الخيول
بريدرز كب
