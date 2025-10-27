«البلياردو» يشارك في «مونديال الدوحة» لـ 10 كرات

دبي (وام)

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو، عن مشاركة لاعبين من المنتخب الوطني في بطولة العالم لـ10 كرات، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة حتى الثاني من نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة حول العالم.

ويمثل الدولة في البطولة اللاعبان محمود شريف وخالد الزرعوني، حيث يشاركان ضمن 256 لاعباً من 55 دولة، في البطولة التي تعد من أبرز البطولات العالمية في أجندة الاتحاد الدولي.

ووفقاً لنظام البطولة، سيتأهل 112 لاعباً لخوض المرحلة النهائية غداً بناء على التصنيف الدولي، فيما يخوض بقية المشاركين المرحلة التمهيدية سعياً لحجز بطاقات التأهل.

وينطلق مشوار لاعبي منتخب الإمارات من المرحلة الثانية غداً، حيث تُجرى القرعة لتحديد المواجهات وفقاً للتصنيف الدولي، وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.