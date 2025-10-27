الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
انطلاق بطولة حمدان بن زايد للرماية بفئتي الرجال والناشئين

انطلاق بطولة حمدان بن زايد للرماية بفئتي الرجال والناشئين
27 أكتوبر 2025 14:20

 
الظفرة (وام)

انطلقت منافسات الدور التمهيدي لبطولة حمدان بن زايد للرماية، فئة بندقية «سكتون 0.22» في نسختها الخامسة، لفئتي الرجال والناشئين.
وأكد نادي الظفرة للرماية، في بيان، استمرار تصفيات الدور التمهيدي إلى 5 ديسمبر المقبل، في ميادين الرماية بالنادي، تمهيداً لإعلان تأهل 50 رامياً إلى نهائي البطولة 6 ديسمبر المقبل، وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.
وأوضح النادي أن عمليات تسجيل الرماة في الموقع الرسمي للبطولة شهدت إقبالاً كبيراً من الفئتين، ووصول عدد الراغبين بالمشاركة إلى أكثر من 300 في فئتي الرجال والناشئين، مع إتاحة الفرصة لمشاركة أعداد أخرى قبل اختتام التصفيات التمهيدية.
من جهته، قال عبدالله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن البطولة بجميع فئاتها تسجل نجاحاً كبيراً، وإقبالاً واسعاً من جميع الفئات المقررة، بتشجيع أولياء الأمور، وحرصهم على الحضور إلى النادي، لمتابعة البطولة، ما يعزّز قيمتها وإرثها المستدام في تمكين الفئات المختلفة من المهارات والقدرات والخبرات، بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي.

