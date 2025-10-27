الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مانشستر يونايتد يقدم دعماً نفسياً لـ«لاعب شاب»

مانشستر يونايتد يقدم دعماً نفسياً لـ«لاعب شاب»
27 أكتوبر 2025 14:22

 
لندن (د ب أ)

يعمل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تقديم الرعاية والدعم النفسي للمدافع الشاب ريس بينيت الذي يبلغ 21 عاماً، وذلك بعد انتحار والده.
وأعلن بينيت قائد الفريق الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، بنفسه عن خبر انتحار والده.
وحصل المدافع بينيت، الذي قضى الموسم الماضي معاراً لنادي فليتوود تاون المنافس في الدرجة الثانية، على إجازة استثنائية من مانشستر يونايتد مراعاة لظروفه.
ونشر بينيت عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، أربع صور تجمعه بوالده وعائلته، وعلق عليها برسالة مؤثرة كتب فيها «أبي، لم أظن أبداً أنني سأضطر لكتابة هذا الخطاب في وقت مبكر جداً، فقد اكتشفت في نهاية الأسبوع الماضي أنه أقدم على إنهاء حياته، أنا محطّم ومدمر ولا أريد أن أصدق أن هذا حقيقي، لكن الواقع الحزين هو أنه حقيقي».
وأضاف: «منذ أن كنت طفلاً، وكان يوصلني إلى كل مكان لكي يشاهدني وأنا أحقق حلمي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفاً، أحبك في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى».
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» البريطانية عن بينيت قوله «الانتحار هو حل دائم لمشكلة مؤقتة، يرجى التحدث بصوت عالٍ، فأنتم لا تدركون مدى المحبة الحقيقية التي تكن لكم».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
