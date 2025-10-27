أرسنال يعلن إصابة رايس وساليبا وكالافيوري



لندن (د ب أ)



أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، إصابة ثلاثة من لاعبيه خلال الانتصار الصعب على كريستال بالاس بهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، واضطر أرتيتا لاستبدال كل من ديكلان رايس وويليام ساليبا وريكاردو كالافيوري بداعي الإصابة، وأكد المدرب الإسباني أن جميعهم عانوا من كدمات قوية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» عن أرتيتا قوله: «ويليام ساليبا شعر ببعض الألم، وديكلان رايس شعر بالأمر نفسه».

وأشار أرتيتا إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت إصابة رايس كدمة عضلية في الساق أو وتر العرقوب.

وأضاف: «أول من خرج كان ويلي ساليبا بسبب كدمة تعرّض لها، وكذلك ريتشي كالافيوري».

وطمأن المدرب جماهير أرسنال على حالة جابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا.