دفاعاً عن يامال.. نجم برشلونة يتّهم كارفاخال بـ«الاستفزاز»!

مدريد (أ ف ب)



ألقت تصريحات نجم برشلونة لامين يامال عن ريال مدريد، قبل مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، بظلالها على أجواء لقاء جاء مشحوناً، قبل أن ينفجر فور صافرة النهاية بتراشق كلامي بين اللاعبين ثمّ تشابك بالأيدي.

وكان يامال عرضة لصافرات الاستهجان طوال المباراة من جماهير سانتياغو برنابيو، بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الأسبوع، ألمح فيها إلى أن فريق العاصمة يستفيد من قرارات تحكيمية مشكوك فيها، ورغم ذلك يستمر في التذمّر، حسب تعبيره.

وإثر انتهاء المباراة التي فاز بها «النادي الملكي» 2-1 ليحكم قبضته على الصدارة بفارق خمس نقاط عن غريمه اللدود، تقدّم داني كارفاخال قائد ريال نحو جمال، وبدا أنه يدعوه للكف عن الكلام، وهو ما أسهم في اندلاع الاشتباكات بين الزميلين في المنتخب الإسباني.

لكنّ الهولندي فرنكي دي يونج، لاعب وسط النادي الكاتالوني، انتقد استفزاز كارفاخال ليامال، قائلاً «إذا كان كارفاخال يريد التحدث مع لامين، يمكنه فعل ذلك على انفراد، إذا كان يعتقد أنه لا ينبغي له قول مثل هذه الأمور، بإمكانه الاتصال به، إنهما زميلان في منتخب إسبانيا ويعرفان بعضهما جيداً، فلماذا عليك أن تثير كل هذا الجدل على أرض الملعب؟».

وكان الجناح البالغ من العمر 18 عاماً أثار الجدل في الصحافة الإسبانية، بعدما مازح صانع المحتوى إيباي ليانوس على هامش مباراة في دوري «كينجز ليج»، الذي أسّسه لاعب برشلونة السابق جيرار بيكيه، متهماً ريال مدريد بـ«السرقة» و«كثرة التذمر».

ورأى دي يونغ أن تصريحات يامال فُهمت خارج سياقها قبل المباراة موضحاً: «يامال لم يقل إنهم يسرقون، ليس بشكل مباشر، كان حاضراً للمشاركة في نشاط تابع لكينجز ليج، والناس يتحدثون كثيراً، لكنني لم أسمعه يقول ذلك حرفياً».

وأضاف «أستطيع أن أتفهم ردّ فعل لاعبي ريال مدريد، لكن ما حدث كان مبالغاً فيه».

وعن مدى تأثير الأجواء العدائية تجاه يامال على مستواه، قال ماركوس سورج مساعد المدرب الذي قاد الفريق في المباراة بدلاً من الألماني هانزي فليك الموقوف «قد يكون الأمر كذلك، وربما إلى حد ما، لأنه مازال يتعلّم كيفية التعامل مع الجماهير، ومع الصيحات وصافرات الاستهجان الصادرة من المدرجات».

على أرض الملعب، بدا تركيز «الميرنجي» واضحاً على يامال، حيث نجح الظهير الأيسر ألفارو كاريراس في احتواء يامال، مدعوماً أيضاً من زملائه.

وأضاف سورج «لقد عاد من إصابة ويحتاج إلى إيقاع اللعب، وإلى خوض مزيد من المباريات على أعلى مستوى، هذا أمر طبيعي، فهو لا يزال في الثامنة عشرة من عمره، علينا أن نمنحه الوقت، وأن نساعده، وهذا ما نقوم به جميعاً معاً».

من جهته، قلّل مدرب ريال شابي ألونسو من حجم مجريات ما بعد اللقاء، قائلاً: «إنها توترات اللحظة، بالنسبة لهم ولنا على حدّ سواء، مثل هذه المناوشات كانت تحدث دائماً، وليس فقط في مثل هذه المباريات».

من جانبه، قال لاعب وسط ريال أوريليان تشواميني إن تصريحات يامال كانت دافعاً إضافيا للفريق قبل المباراة.

وأضاف الفرنسي الدولي للصحفيين «شخصياً، أحب ذلك، في النهاية هي مجرد كلمات، ولا تحمل أي نية سيئة، لكنها تمنحنا حافزاً أكبر قليلاً، إذا أراد لامين التحدث، فلا مشكلة في ذلك».

ويبدو أن كلام ابن الـ18 عاماً انعكس على غرفة ملابس ريال برمتها، إذ غرّد بيلينجهام صاحب هدف الفوز 2-1 لفريقه في الدقيقة 43، بعد المباراة قائلاً إن «الكلام سهل».

وفي لحظة انفعالية أخرى، نالت ردّة فعل البرازيلي فينيسيوس جونيور أثناء استبداله في الدقيقة 72 حيّزاً واسعاً من الأضواء، ذلك بعد أن عبّر الدولي البرازيلي عن امتعاضه بشكل واضح من قرار استبداله من قبل ألونسو.

وقال فينيسيوس بعد المباراة «رسالة لكل مشجعي ريال مدريد، وخاصة أولئك الذين حضروا إلى برنابيو ودعمونا بحماس، هذا هو الكلاسيكو: يحدث الكثير على أرض الملعب وخارجها أيضاً».

وتابع «نحاول الحفاظ على هدوئنا، لكن هذا ليس ممكناً دائماً، لم نرغب في إهانة أي شخص، لا اللاعبين الشباب ولا الجماهير، نحن نعرف أنه عندما ندخل أرض الملعب، يجب أن نؤدي دورنا، وهذا ما فعلناه اليوم. هلا مدريد!».

من جهته، علّق ألونسو على تصرفات فينيسيوس «لا أريد أن أفقد التركيز على الأمور المهمة، هذه أمور سنتحدث عنها لاحقاً. في المباراة الرائعة التي خضناها، أسهم فيني كثيراً أيضاً».

وتابع «هناك شخصيات مختلفة داخل الفريق. الآن سنستمتع باللحظة، وعندما يحين الوقت، سنتحدث في غرفة الملابس».