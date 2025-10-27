تعاون استراتيجي بين الأولمبياد الخاص واتحاد الشراع ونادي الحمرية



أبوظبي (الاتحاد)

تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مؤسسة الأولمبياد الخاص، واتحاد للشراع والتجديف الحديث، ونادي الحمرية، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير رياضات الشراع والتجديف وتمكين أصحاب الهمم من ممارستها على مستوى الدولة.

ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية دولة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم رياضياً ومجتمعياً، وتجسيداً لتوجهاتها نحو بناء منظومة رياضية دامجة ومستدامة تسهم في تحقيق جودة حياة أفضل لجميع فئات المجتمع.

وتُركّز المذكرة على تطوير برامج تدريبية متخصصة وتنظيم بطولات للشراع والتجديف الحديث، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجهات الثلاث، بما يُعزّز من حضور أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في الرياضات البحرية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمشاركة الواسعة والتمكين الرياضي المستدام.

وحول التعاون، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص: «يسعدنا أن نوسّع نطاق الرياضات البحرية لتشمل أصحاب الهمم، ضمن سعينا لتمكينهم من ممارسة مختلف أنواع الرياضات وفق أعلى المعايير. هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية تعكس وحدة الجهود الوطنية في بناء مجتمع أكثر دمجاً في المجال الرياضي، ودون شكّ في كل تعاون من هذا النوع خطوة نخطوها للأمام، ترسّخ مكانة الإمارات كدولة رائدة في تمكين أصحاب الهمم، وتدعم تحقيق التكافؤ في الفرص والإنجازات الرياضية والمجتمعية للجميع بلا استثناء».

وتنص بنود المذكرة على تعاون الأطراف لتكوين فرق ومنتخبات وطنية قوية لرياضيي الشراع والتجديف من أصحاب الهمم، مع تنسيق الجهود الفنية والإدارية للإعداد للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية في شيلي 2027، وما يعقبها من بطولات محلية وإقليمية وعالمية. وسيقوم نادي الحمرية وفقاً للتعاون باستضافة الفعاليات التي سيتم تنظيمها، فيما سيقوم اتحاد الشراع والتجديف الحديث بتوفير اللاعبين الشركاء أثناء البطولات والمنافسات الموحدة.

وأكد محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «يمثل هذا التعاون نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة. سنواصل دعمنا الفني والتقني لتأسيس قاعدة قوية لرياضات الشراع والتجديف لأصحاب الهمم، وصولاً إلى إعداد فرق وطنية قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى. وقد سبق لاتحاد الشراع والتجديف أن تعاون مع الأولمبياد الخاص في عدد من الفعاليات المشتركة، وكان أداء أصحاب الهمم خلالها متميزاً ومُلهماً، مما يعكس قدراتهم العالية وشغفهم بالرياضات البحرية. ونتطلع من خلال هذه المذكرة إلى أن يكون هذا التعاون فاتحةً لمزيد من مشاركاتهم المستقبلية في رياضات الشراع والتجديف الحديث».

كما صرّح حميد حسن الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، قائلاً: «يسرنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الوطني الذي يجسّد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويهدف إلى تطوير الشراع والتجديف في مجتمع أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة هذه الرياضات وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. وسنعمل مع شركائنا في الأولمبياد الخاص واتحاد الشراع والتجديف الحديث على تنفيذ برامج تدريبية وورش متخصصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة، وتنظيم فعاليات وبطولات نوعية تبرز قدرات أصحاب الهمم وتُعزّز حضورهم الفاعل في الساحة الرياضية»،

سيتولى الأولمبياد الخاص الإماراتي مسؤولية تنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل التعريفية والدورات المتخصصة لتأهيل المدربين والحكام والمنظمين والمتطوعين وفق أعلى المعايير المعتمدة في الأولمبياد الخاص الدولي. بحيث يتم تعزيز القدرات الفنية والإدارية للكوادر الوطنية، بالتعاون مع الاتحاد والنادي، لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أصحاب الهمم وإدارة الفعاليات الرياضية الموحدة بكفاءة واحترافية.