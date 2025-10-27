عبدالله النيادي: فخورون بنجاحات أبطال «المواي تاي»



أبوظبي (الاتحاد)



واصل أبطال منتخب الإمارات للمواي تاي تألقهم في المنافسة القارية، بحصد ثلاث ميداليات «ذهبية وفضيتين»، في ختام مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، في إنجاز جديد يؤكد المكانة المتقدمة لرياضة المواي تاي الإماراتية على مستوى القارة الآسيوية.

ويأتي الإنجاز امتداداً للتفوّق اللافت الذي حققه منتخب المواي تاي في بطولة العالم للشباب «أبوظبي 2025»، حين تصدّر الترتيب العام برصيد 96 ميدالية، منها 40 ذهبية، و21 فضية، و35 برونزية، لترسّخ الإمارات مكانتها إحدى أبرز القوى في رياضة المواي تاي آسيوياً وعالمياً.

وتعكس هذه النتائج الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية من القيادة الرشيدة، وجهود اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة عبدالله سعيد النيادي، في إعداد جيلٍ من الأبطال القادرين على المنافسة في أعلى المستويات، ورفع راية الدولة خفّاقة في مختلف المحافل الدولية.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني الشبابي المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، نجحت في تحقيق مستويات مميزة قادها لتحقيق ذهبية عن طريق عصام خليل في فئة القتال وزن 57 كجم للفئة العمرية 16-17 سنة، كما فازت آية الشعري بالميدالية الفضية في فئة القتال وزن 48 كجم للفئة العمرية، وفي منافسات الفرق «الماي مواي»، أحرز الثنائي عزيز الحمادي وراكان يوسف فضية الفئة العمرية 16-17 سنة.



قال عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نُهدي الإنجازات التاريخية التي حققتها رياضة المواي تاي الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة في مملكة البحرين إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات القارية الجديدة التي أحرزها أبطال الإمارات في أول ظهور رسمي لرياضة المواي تاي ضمن دورات الألعاب الآسيوية للشباب بعد إدراجها هذا العام».

وهنَّأ النيادي أبطال الإمارات الذين نجحوا في تقديم مستويات قوية ومتميزة قادتهم إلى تحقيق هذه الإنجازات المهمة في المحفل القاري للألعاب الآسيوية، مشيداً بأدائهم القتالي المذهل وانعكاسه الإيجابي على تطور مستواهم، وما أظهروه من روح عالية أسهمت في الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيدين القاري والعالمي، كما أشاد بجهود الكادرين الفني والإداري، وأولياء أمور اللاعبين الأبطال، لدعمهم المتواصل ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق هذا النجاح.

وأشار إلى أن هذه النتائج تمثّل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة منتخباتنا الوطنية، التي واصلت تحقيق إنجازات غير مسبوقة، لا سيما بعد تصدّر منتخب الإمارات الترتيب الختامي لبطولة العالم للشباب التي أُقيمت في أبوظبي.



من جهته، قال طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي للمواي تاي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «إن ما حققه أبطال الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين يُجسّد ثمرة الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في الدولة.

وقال: «نُهدي هذا الإنجاز للإمارات قيادةً وشعباً، ونؤكد أن رياضة المواي تاي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً بفضل الاستراتيجيات التطويرية التي ينتهجها اتحاد الإمارات برئاسة عبدالله سعيد النيادي، وجهود الأندية والمدربين في صناعة جيلٍ ذهبي من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً، متوجّهاً بالتهنئة والتبريكات لأبطال المنتخب وأولياء أمورهم والكادر الفني والإداري».



بدوره، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نفخر بالنتائج التي حققها منتخبنا الوطني في البحرين، والتي تعكس التزام لاعبينا وشغفهم برفع اسم الإمارات عالياً في جميع المحافل القارية والدولية، هذه الميداليات ليست مجرد أرقام، بل هي ثمرة عمل منظّم واستثمار ناجح في الكوادر الشابة التي نراهن عليها لمواصلة مسيرة الإنجازات وإلهام الأجيال القادمة».

وأضاف: «تؤكد هذه الإنجازات الدور الكبير الذي يقوم به اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، من خلال تبنّي أفضل المناهج والسياسات الداعمة لتطوير المنتخبات الوطنية، وإعداد أجيال قادرة على تمثيل الإمارات خير تمثيل في المحافل الرياضية القارية والعالمية».