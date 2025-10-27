الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الواعد باعوف ضمن تشكيلة المغرب قبل أمم أفريقيا

الواعد باعوف ضمن تشكيلة المغرب قبل أمم أفريقيا
27 أكتوبر 2025 15:14

أمستردام (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الوداد يتعاقد مع الدولي زياش في صفقة انتقال حر
عمورة: منتخب الجزائر يستهدف لقب كأس أمم أفريقيا

أعلن نادي كامبور ثاني دوري الدرجة الثانية الهولندية في كرة القدم أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي استدعى قطب دفاعه إسماعيل باعوف إلى التشكيلة الأولية لخوض مباراتين دوليتين وديتين في نوفمبر المقبل، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية المقررة في المملكة المغربية.
ويأتي استدعاء باعوف الى تشكيلة منتخب بلاده في وقت يبحث فيه الركراكي عن قطب دفاع الى جانب مدافع مارسيليا الفرنسي نايف أكرد، في ظل غياب مدافع كريستال بالاس الإنجليزي شادي رياض والقائد السابق لاعب السد القطري رومان سايس.
وجرب الركراكي مدافع تورينو الايطالي آدم ماسينا إلى جانب مدافع النجمة السعودي جواد الياميق في المباريات الأخيرة لأسود الأطلس.
وتواجد باعوف، البالغ من العمر 19 عاماً، في مدرجات ملعب مانديماكرز لتشجيع زملائه في المباراة ضد مضيفه آر كي سي فالفيك في الجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي خسرها 2-4 مساء الجمعة.
وحظي باعوف باستقبال حافل من الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد الطاقم الفني لكامبور لدى عودته إلى ملعب كووي صباح الاثنين بعد عودته من المغرب إثر استقبال شعبي للاعبي المنتخب في العاصمة الرباط، بعد حفل ترأسه ولي عهد المغرب مولاي الحسن.
وخاض باعوف خمس مباريات أساسياً مع كامبور هذا الموسم قبل سفره الى تشيلي لخوض العرس العالمي، وسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية للموسم في مرمى فينلو (3-1)، ثم سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الجولة الثانية امام فيليم تيلبورج (2-2).
وانضم باعوف إلى صفوف كامبور هذا الصيف قادماً من أندرلخت البلجيكي، حيث لعب مع فريقه تحت 23 عاماً لثلاث مواسم.
ويحتل كامبور المركز الثاني في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق سبع نقاك خلف دن هاج المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

منتخب المغرب
كأس أمم أفريقيا
كأس العالم للشباب
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©