الواعد باعوف ضمن تشكيلة المغرب قبل أمم أفريقيا

أمستردام (أ ف ب)

أعلن نادي كامبور ثاني دوري الدرجة الثانية الهولندية في كرة القدم أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي استدعى قطب دفاعه إسماعيل باعوف إلى التشكيلة الأولية لخوض مباراتين دوليتين وديتين في نوفمبر المقبل، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية المقررة في المملكة المغربية.

ويأتي استدعاء باعوف الى تشكيلة منتخب بلاده في وقت يبحث فيه الركراكي عن قطب دفاع الى جانب مدافع مارسيليا الفرنسي نايف أكرد، في ظل غياب مدافع كريستال بالاس الإنجليزي شادي رياض والقائد السابق لاعب السد القطري رومان سايس.

وجرب الركراكي مدافع تورينو الايطالي آدم ماسينا إلى جانب مدافع النجمة السعودي جواد الياميق في المباريات الأخيرة لأسود الأطلس.

وتواجد باعوف، البالغ من العمر 19 عاماً، في مدرجات ملعب مانديماكرز لتشجيع زملائه في المباراة ضد مضيفه آر كي سي فالفيك في الجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي خسرها 2-4 مساء الجمعة.

وحظي باعوف باستقبال حافل من الجهاز الفني واللاعبين وجميع أفراد الطاقم الفني لكامبور لدى عودته إلى ملعب كووي صباح الاثنين بعد عودته من المغرب إثر استقبال شعبي للاعبي المنتخب في العاصمة الرباط، بعد حفل ترأسه ولي عهد المغرب مولاي الحسن.

وخاض باعوف خمس مباريات أساسياً مع كامبور هذا الموسم قبل سفره الى تشيلي لخوض العرس العالمي، وسجل هدفاً في المباراة الافتتاحية للموسم في مرمى فينلو (3-1)، ثم سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الجولة الثانية امام فيليم تيلبورج (2-2).

وانضم باعوف إلى صفوف كامبور هذا الصيف قادماً من أندرلخت البلجيكي، حيث لعب مع فريقه تحت 23 عاماً لثلاث مواسم.

ويحتل كامبور المركز الثاني في الدوري برصيد 27 نقطة بفارق سبع نقاك خلف دن هاج المتصدر والذي لعب مباراة أقل.