باتشواي مهاجم فرانكفورت ينعى قطه «كيو»!

فرانكفورت (د ب أ)

أعرب ميشي باتشواي مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني عن حزنه العميق وقدم تحية مؤثرة لقطه كيو، الذي توفي متأثراً بإصابات تعرّض لها بعدما صدمته سيارة الأسبوع الماضي.

وقال النجم البلجيكي باتشواي في منشور عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور مساء الأحد: «لقد حارب كيو بشجاعة حتى النهاية، وكنّا معه في كل لحظة».

وأضاف: «لقد فارق الحياة بين أيدينا، محاطاً بالحب، وأصبح قلبه أخيراً في سلام، طلبت منه المغفرة لعدم تمكني من حمايته كما كنت أتمنى».

وأوضح باتشواي، الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2.8 مليون متابع عبر حسابه بمنصة «إنستجرام»، أنه طالب متابعيه في وقت سابق بتقديم تبرعات بالدم لقطه عقب الحادث، مشيراً إلى أن كيو تلقى عدة عمليات نقل دم، إلا أن «جهازه المناعي رفض الدم الغريب».