الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس يُقيل مدربه بعد 8 أشهر فقط!

يوفنتوس يُقيل مدربه بعد 8 أشهر فقط!
27 أكتوبر 2025 16:02

روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي يواجه خطر فقدان دي بروين حتى العام المقبل
لاتسيو يضاعف محنة يوفنتوس بالهزيمة الثالثة

قرر يوفنتوس الإيطالي، التخلي عن مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب النتائج السيئة، وفق ما أعلن اليوم، وذلك بعد 8 أشهر فقط من توليه المهمة.
وقال النادي الذي يمر بفترة صعبة جداً، إذ فشل في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات محلياً وقارياً، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو (0-1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0-1) في دوري أبطال أوروبا، في بيان: «يعلن يوفنتوس إقالة إيجور تودور من منصبه كمدرب للفريق الأول، إلى جانب طاقمه الفني المكون من إيفان يافورتشيتش وتوميسلاف روجيتش وريكاردو رانياتشي».

يوفنتوس
الدوري الإيطالي
الكالشيو
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©