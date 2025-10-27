يوفنتوس يُقيل مدربه بعد 8 أشهر فقط!

روما (أ ف ب)

قرر يوفنتوس الإيطالي، التخلي عن مدربه الكرواتي إيجور تودور بسبب النتائج السيئة، وفق ما أعلن اليوم، وذلك بعد 8 أشهر فقط من توليه المهمة.

وقال النادي الذي يمر بفترة صعبة جداً، إذ فشل في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات محلياً وقارياً، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو (0-1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0-1) في دوري أبطال أوروبا، في بيان: «يعلن يوفنتوس إقالة إيجور تودور من منصبه كمدرب للفريق الأول، إلى جانب طاقمه الفني المكون من إيفان يافورتشيتش وتوميسلاف روجيتش وريكاردو رانياتشي».