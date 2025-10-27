الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام المرحلة الأولى من تحدِّي باها أبوظبي في تلال سويحان

اختتام المرحلة الأولى من تحدِّي باها أبوظبي في تلال سويحان
27 أكتوبر 2025 16:03


أبوظبي (الاتحاد)
اختُتمت منافسات المرحلة الأولى من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي 2025 - 2026، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، في تلال سويحان بمنطقة العين، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من 31 دولة، من بينهم أكثر من 25 سائقاً إماراتياً، في حدث جمع بين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم.
وضمّت المرحلة الافتتاحية 62 دراجة نارية و8 دراجات رباعية (كوادز) و8 سيارات و22 مركبة باجي، تنافست جميعها على مسار رملي صحراوي تجاوز طوله 100 كيلومتر عبر خمس لفات بين الكثبان الرملية الناعمة في صحراء العين، مقدمةً تجربة فريدة جمعت بين السرعة والمهارة والتحمل.
وأسفرت النتائج عن تألق عدد من الأبطال، حيث تُوّج البريطاني ديفيد مابز وملاحه ديفيد ماكبريد بلقب فئة السيارات (T3) والمركز الأول في الترتيب العام، فيما فاز السعودي عمر اللاحم وملاحه محمد المعيكل بلقب فئة السيارات (1T)، وحقق الإماراتي عاطف الزرعوني وملاحه باتريك مكمورن صدارة فئة (T4).

كما برزت الإماراتية نورا الجساسي وملاحها حمد الزرعوني بأداء قوي ضمن الفئة نفسها، وفي فئة الباجي للمحترفين، فاز الروسي سيرجي كرياكين بالمركز الأول، تلاه في المركز الثاني الليتوانية إيميليا غيلازينكينيه، وبرز أيضاً الإماراتي منصور السويدي عندما فاز في فئة الكوادز.
وتوّج الفائزين كلٌّ من الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وأيمن البيجاوي، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في بن حمودة للسيارات، وعوض المرر، مستشار منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.
ومن المقرر أن تُقام المرحلة الثانية من التحدي 13 ديسمبر المقبل، على أن يُعلن عن تفاصيلها ومواعيد التسجيل قريباً.
 

سويحان
تلال سويحان
رالي باها أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
