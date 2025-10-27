الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نابولي يواجه خطر فقدان دي بروين حتى العام المقبل

نابولي يواجه خطر فقدان دي بروين حتى العام المقبل
27 أكتوبر 2025 17:17

روما (أ ف ب)

يواجه نابولي، بطل الدوري الايطالي لكرة القدم الموسم الماضي، خطر فقدان خدمات نجم خط وسطه الدولي البلجيكي كيفن دي بروين حتى مطلع العام المقبل، بسبب إصابة بتمزق في العضلية الخلفية لفخذه الأيمن، حسب ما أعلنه النادي الجنوبي اليوم.
وقال نابولي في بيان: «بعد إصابته في مباراة إنتر ميلان السبت، خضع كيفن دي بروين لفحوص كشفت عن إصابته بتمزق كبير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في فخذه الأيمن».
وأضاف النادي الذي استعاد صدارة الدوري من ميلان نهاية الاسبوع الماضي عقب فوزه على إنتر 3-1 وتعثر الفريق اللومباردي مع بيزا صاحب المركز الأخير 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة: «استهل اللاعب برنامج إعادة التأهيل بالفعل»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت» أنه من غير المتوقع أن يلعب دي بروين مجددا في عام 2025، وبالتالي سيغيب عن المنافسات لمدة شهرين على الأقل.
وتعرض دي بروين لإصابة مباشرة بعد افتتاحه التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 33، حيث وقف لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق في مكانه واضعاً يده اليمنى على العضلة الخلفية لفخذه الأيمن محاطاً بزملائه، كان عاجزاً عن المشي ووجهه متجهم، فتلقى الدعم من زملائه في البداية قبل أن يساعده طبيب النادي وأحد مساعديه على الخروج من الملعب.
وسجل دي بروين (34 عاماً)، منذ انضمامه إلى نابولي في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، أربعة أهداف في 8 مباريات في الدوري، وصنع اثنين في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر نابولي الترتيب برصيد 18 نقطة وبفارق الاهداف أمام روما، وسيحل ضيفاً على ليتشي الثلاثاء في افتتاح المرحلة التاسعة، فيما يلعب فريق العاصمة مع ضيفه بارما الأربعاء.

