ديلبيرو وبلومفيلد بطلا «أبوظبي لونج بورد كلاسيك»

مراد المصري (أبوظبي)

أسدلت الرابطة العالمية لركوب الأمواج الستار على النسخة الثانية من بطولة أبوظبي لونج بورد كلاسيك 2025 في منشأة سيرف أبوظبي بجزيرة الحديريات، بعد ثلاثة أيام من المنافسات الحماسية، وشهدت تتويج الأسطورة الأميركية هونولوا بلومفيلد والنجم الفرنسي إدوارد ديلبيرو بلقب البطولة، وسط أجواء جماهيرية استثنائية احتفت بروح رياضة ركوب الأمواج العالمية في قلب أبوظبي.

وشهد اليوم الختامي للبطولة، الذي بدأ بمنافسات الدور ربع النهائي للرجال والسيدات، أداءً مبهراً من ثمانية متسابقين وثماني متسابقات من نخبة أبطال العالم، وتأهلت إلى النهائي سيدتان من أبرز نجمات اللعبة هما الأميركية أفالون غال، ونجمة هاواي هونولوا بلومفيلد، بينما جمع نهائي الرجال بين حامل لقب نسخة 2024 الجنوب أفريقي ستيفن سوير والفرنسي إدوارد ديلبيرو، في مواجهة مثيرة اختتمت فعاليات البطولة العالمية.

واستمتع الجمهور قبل انطلاق النهائيات بعرض موسيقي قدّمه الفنان العالمي دونافون فرانكنريتر، ما أضفى أجواءً مبهجة جسّدت مفهوم البطولة كحدث رياضي وترفيهي متكامل.

وفي نهائي السيدات، تألقت بلومفيلد فوق الأمواج الصناعية الأكبر في العالم لتسجل مجموع نقاط بلغ 16.60 متفوقة بفارق ضئيل على غال، التي حققت 16.43 نقطة، وتوّجت بلومفيلد بالكأس المصنوعة يدوياً من خشب الغاف والمزخرفة بنقوش السدو التقليدية، التي نسجتها سيدات إماراتيات، في عمل يجسّد تناغم التراث المحلي مع روح البطولة العالمية.

ويمثل هذا الفوز عودة استثنائية لبلومفيلد إلى قمة رياضة ركوب الأمواج، بعد أن كانت قد شاركت في نسخة العام الماضي وهي في فترة الحمل، لتعود هذا العام وتحصد اللقب بعد ستة أشهر فقط من ولادة طفلها.

أما في منافسات الرجال، فقد قدّم ديلبيرو عرضاً قوياً توجه بتحقيق مجموع 15.80 نقطة مقابل 14.43 لسوير، ليحصد لقب البطولة ويضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته.

واختتمت البطولة فعالياتها بمشهد احتفالي مفعم بالحيوية في قلب سيرف أبوظبي، حيث استمتع الجمهور بمزيج من المنافسات العالمية والعروض الموسيقية الحية والأنشطة العائلية في تجربة لا تنسى.

وتؤكد النجاحات المتتالية لبطولة أبوظبي لونج بورد كلاسيك المكانة المتنامية للدولة كمركزٍ رائد لثقافة ركوب الأمواج في المنطقة والعالم، كما ترسّخ مكانة سيرف أبوظبي كوجهة رئيسية تحتضن هذه الرياضة وتقدّم تجربة متكاملة لعشاقها من مختلف أنحاء العالم.