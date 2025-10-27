الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
ديلبيرو وبلومفيلد بطلا «أبوظبي لونج بورد كلاسيك»

ديلبيرو وبلومفيلد بطلا «أبوظبي لونج بورد كلاسيك»
27 أكتوبر 2025 18:00

مراد المصري (أبوظبي)

