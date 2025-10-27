1.460 مليار يورو تضع «الليجا» في صدارة «المحليين»

مدريد (الاتحاد)

قدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا» تحليلاً للقيمة الاقتصادية والرياضية لأكاديميات الشباب لأنديتها فيما يخص اللاعبين الذين نشأوا محلياً فيها خلال في السنوات الأخيرة، والذي أظهر الاتجاه التصاعدي في قيمة اللاعبين الشباب التي تبلغ 1.460 مليار يورو، متقدمة على كافة الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، كما أنها المسابقة التي تصقل المواهب بأكبر قدر ممكن، فهي تمنح لاعبيها المحليين أعلى عدد من دقائق اللعب، بنسبة بلغت 19.8% على مدار موسم 2024-2025، وهو رقم يضعها في صدارة قارة أوروبا أيضاً.

تضع الاستنتاجات أكاديميات الشباب كركيزة استراتيجية لـ«الليجا» باعتبارها نموذجاً مستداماً يدفع الكفاءة على أرض الملعب، وخلاصة القول بأنها تعزز من مكانة لاليجا كمعيار عالمي في تطوير المواهب، وقد تواصلت الدوريات، والأندية والاتحادات في دول مثل العراق والصين ومناطق مثل أميركا اللاتينية مع المنظمة الإسبانية سعياً لتبادل المعرفة والمشورة بشأن تطوير كرة القدم.

وضع هذا التحليل «الليجا» كأعلى مسابقة أوروبية من حيث القيمة السوقية الإجمالية للاعبين الشباب، حيث بلغت 1,460 مليار يورو، ويتجاوز هذا الرقم بفارق كبير الدوري الإنجليزي الممتاز (1.070 مليار يورو)، والدوري الألماني (960 مليون يورو)، والدوري الإيطالي (890 مليون يورو)، والدوري الفرنسي (760 مليون يورو)، وفي فترة الانتقالات الأخيرة (صيف 2025)، حققت الأندية الإسبانية 289 مليون يورو من صفقات متعلقة بالمواهب المحلية، وهو رقم قياسي تاريخي يؤكد نجاح هذه الاستراتيجية.

يُظهر التقرير أن السنوات الخمس الماضية شهدت ارتفاع نسبة إيرادات انتقالات اللاعبين الذين تم تدريبهم في أكاديميات الشباب في لاليجا من 27% إلى 45%، وهي زيادة تضعها حالياً في مرتبة أعلى بكثير من الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى (الدوري الألماني (31%)، والدوري الإيطالي (28%)، والدوري الفرنسي (%26)، والدوري الإنجليزي الممتاز (%22). علاوة على ذلك، فإن هذا التأثير منهجي، وهو ما يُمكن ملاحظته عند استبعاد ريال مدريد وبرشلونة من البيانات: فنسبة مبيعات اللاعبين المحليين بالكاد تتراوح بين 45% و43%، وهو دليل على وجود اتجاه هيكلي في جميع أنحاء منظومة (لاليغا)، حيث يُعد عمل الأندية متوسطة الحجم أمراً بالغ الأهمية.

من ناحية أخرى، لا يؤثر هذا سلباً على الحفاظ على المواهب، فبالإضافة إلى القيمة الاقتصادية للاعبين الذين نشأوا محلياً في لاليغا، فإن هذا الدوري يُعد أيضاً الأكثر توفيراً للفرص للاعبي أكاديمياته للشباب بنسبة 19.8% من إجمالي دقائق اللعب في موسم 2024 - 2025، مقارنةً بـ13.5% في الدوري الفرنسي، و7% في الدوري الألماني، و6.4% في الدوري الإنجليزي الممتاز، و5.5% في الدوري الإيطالي، تُرسّخ هذه الأرقام مكانة كرة القدم الإسبانية كبيئة مثالية لدمج مواهبها، حيث تجمع بين الأداء الرياضي والاستدامة الاقتصادية.