بخيت سعيد يتأهل إلى «مونديال نيس» للرجل الحديدي



صلالة (وام)



تأهل لاعب منتخب الإمارات بخيت سعيد، إلى بطولة العالم للرجل الحديدي التي ستقام في مدينة نيس الفرنسية، بعد أداء لافت في سباق صلالة بسلطنة عمان، حيث أنهى السباق بزمن قدره 4 ساعات و45 دقيقة.

ويعد هذا التأهل هو الثاني لبخيت، بعد أن تأهل في نسخة عام 2024 التي أقيمت في نيوزيلندا.

للعام الرابع على التوالي، شهدت البطولة مشاركة واسعة من نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وسط إنجازات إقليمية بارزة، حيث تألقت الفرق العمانية والإماراتية في سباقات التتابع، مع مشاركة إقليمية قوية من قطر والكويت، إلى جانب رياضيين دوليين من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وآسيا.

كما أظهرت البطولة مستوى عالياً من المنافسة والالتزام، حيث اختبر المشاركون قدراتهم في مسار يمتد لـ 70.3 ميل (113 كم)، شمل سباق سباحة لمسافة 1.9 كم، وركوب دراجات لمسافة 90 كم، وجري لمسافة 21.1 كم.