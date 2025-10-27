نوري يتأهل لمواجهة ألكاراز في «باريس المفتوحة للتنس»

لندن (د ب أ)

صعد البريطاني كاميرون نوري لمواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، في الدور الثاني من بطولة باريس المفتوحة للأساتذة بعد فوزه على سيباستيان بايز بمجموعتين من دون رد، اليوم.

وفاز نوري المصنف الثاني في بريطانيا على الأرجنتيني بايز بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، ليتأهل لمواجهة ألكاراز الذي أقصاه من دور الثمانية في بطولة ويمبلدون.

وفاز نوري فاز بأربع من 6 نقاط لكسر إرساله، مقابل نقطتين لمنافسه الأرجنتيني بايز، ليحقق اللاعب البريطاني فوزه الثالث من ثلاث مواجهات مباشرة أمام الأرجنتيني المصنف 287 عالمياً.

وهذه المباراة كانت الأولى لنوري منذ إقصائه من بطولة النمسا المفتوحة على يد الإيطالي ماتيو بيريتيني، الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دور الـ 16، وأشارت إلى أن ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، سيبدأ مشواره في بطولة باريس المفتوحة من الدور الثاني.