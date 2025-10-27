الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
الرياضة

نوري يتأهل لمواجهة ألكاراز في «باريس المفتوحة للتنس»

نوري يتأهل لمواجهة ألكاراز في «باريس المفتوحة للتنس»
27 أكتوبر 2025 19:43

لندن (د ب أ)

صعد البريطاني كاميرون نوري لمواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، في الدور الثاني من بطولة باريس المفتوحة للأساتذة بعد فوزه على سيباستيان بايز بمجموعتين من دون رد، اليوم.
وفاز نوري المصنف الثاني في بريطانيا على الأرجنتيني بايز بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، ليتأهل لمواجهة ألكاراز الذي أقصاه من دور الثمانية في بطولة ويمبلدون.
وفاز نوري فاز بأربع من 6 نقاط لكسر إرساله، مقابل نقطتين لمنافسه الأرجنتيني بايز، ليحقق اللاعب البريطاني فوزه الثالث من ثلاث مواجهات مباشرة أمام الأرجنتيني المصنف 287 عالمياً.
وهذه المباراة كانت الأولى لنوري منذ إقصائه من بطولة النمسا المفتوحة على يد الإيطالي ماتيو بيريتيني، الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دور الـ 16، وأشارت إلى أن ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، سيبدأ مشواره في بطولة باريس المفتوحة من الدور الثاني.

 

التنس
كارلوس ألكاراز
بطولة باريس الدولية
آخر الأخبار
معدات ثقيلة متجهة إلى أحد المواقع لبدء العمل في انتشال جثث الرهائن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تتهم «حماس» بالمماطلة في تسليم جثث الأسرى
اليوم 00:59
جنود أوكرانيون على خط المواجهة في منطقة دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس الأوكراني يتوقع خطة سلام أوروبية خلال أيام
اليوم 00:59
رجال أمن تونسيون يحرسون مقر المحكمة في العاصمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تأجيل «قضية التآمر» لـ 17 نوفمبر المقبل
اليوم 00:59
مبان تاريخية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونسكو» توقف مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين
اليوم 00:59
دمار هائل في حي سكني بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة بحاجة لخطط شاملة لمواجهة تحديات ما بعد الحرب
اليوم 00:59
