الرياضة

راشد بن دلموك: فرسان الإمارات قادرون على صعود منصة التتويج في «آسياد الشباب»

27 أكتوبر 2025 19:46


دبي (وام)
أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، ثقته بقدرة فرسان الإمارات على صعود منصة التتويج في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب «البحرين 2025»، يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في رياضة الفروسية التي تمثل جزءاً أصيلاً من تراث وثقافة الإمارات.
ويشارك 5 من فرسان الإمارات في منافسات بطولة القدرة ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمملكة البحرين، على أن تبدأ التحضيرات الرسمية لبطولة القدرة مع وصول الخيول المشاركة يوم 28 أكتوبر، تليها الفحوص البيطرية في اليوم التالي، تمهيداً لانطلاق سباق القدرة والتحمل في 30 أكتوبر الحالي.
وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: نتطلع إلى مشاركة مثمرة تجسد الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق دولة الإمارات.. نحن على ثقة تامة بقدرة الفرسان لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النجاحات المشرفة التي حققتها الدولة في هذه الرياضة العريقة، التي تمثل ركناً مهماً من هويتنا وتراثنا الوطني.
وتضم قائمة فرسان منتخب الإمارات المشاركين في البطولة: عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وحميد فهد الكعبي، وخليفة راشد العميمي. وأكد أحمد راشد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، على جاهزية الفريق لخوض منافسات البطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات جرت بشكل مكثف في الفترة الأخيرة.

