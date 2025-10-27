الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«رديف» منتخب الإمارات بطل كأس «العين للشاطئية»

«رديف» منتخب الإمارات بطل كأس «العين للشاطئية»
27 أكتوبر 2025 20:24

العين (الاتحاد)

حقق فريق رديف منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، كأس بطولة العين، بفوزه على فريق «النمور» 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الرملي في حديقة الجاهلي بمدينة العين.
ونجح فريق بريمال فتنس في تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على حساب فريق الصقور بأربعة أهداف لهدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.
وفي ختام منافسات البطولة، أقيمت مراسم تتويج فريق رديف منتخب الإمارات بطلاً لكأس العين لكرة القدم الشاطئية، والصقور بالمركز الثاني، وبريمال فيتنس بالمركز الثالث، حضر تتويج الفرق الفائزة عايض الأحبابي ممثلاً عن مجلس أبوظبي الرياضي.
وتتواصل بطولات الكرة الشاطئية للموسم الحالي خلال الشهر المقبل بإقامة بطولة أبوظبي لكرة القدم الشاطئية يومي 1 و2 نوفمبر على كورنيش العاصمة، أبوظبي.

