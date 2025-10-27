سلطان بن حمدان يهدي إنجاز الهجن في الألعاب الآسيوية بالبحرين إلى القيادة الرشيدة



أبوظبي (وام)

أهدى معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو، رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن الإنجاز التاريخي بتتويج منتخب شباب وشابات الهجن بالمركز الأول، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025» إلى القيادة الرشيدة.

وقال معاليه: «نعتز بمشاركة منتخبنا الوطني لسباقات الهجن في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، والتي تُعد محطة تاريخية لرياضتنا التراثية الأصيلة، إذ تشهد هذه النسخة الظهور الأول لرياضة الهجن ضمن منافسات الألعاب الآسيوية للشباب، بمشاركة مجموعة من شباب وشابات الإمارات، يجسدون روح الأصالة والانتماء للموروث الوطني في أبهى صوره».

وأضاف معاليه: «أن دخول سباقات الهجن إلى الساحة الآسيوية الشبابية يمثل خطوة نوعية تعكس المكانة التي وصلت إليها هذه الرياضة، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، واهتمامها الدائم بالحفاظ على الموروث الثقافي والرياضي لدولة الإمارات، وصونه وتعزيزه بين الأجيال الجديدة، نؤمن بأن مشاركة شبابنا وشاباتنا في هذا الحدث القاري تمثل فرصة لتعريف الشعوب الآسيوية بروح الرياضة العريقة، وقيمها النبيلة المستمدة من تراث الآباء والأجداد، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة الهجن لتكون جزءاً من المنظومة الرياضية الدولية، بما يعزز حضورها في المحافل القادمة».

ووجه معاليه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها الدائم لمختلف الرياضات، وإلى جميع الجهات المنظمة في مملكة البحرين الشقيقة على جهودها في إنجاح الحدث، ما يجسد روح التعاون بين الأشقاء، وحرصهم على إبراز التنوع الثقافي والرياضي في القارة الآسيوية.