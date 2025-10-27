«الفيفا» يطرح مليون تذكرة جديدة لكأس العالم 2026



نيويورك (أ ب)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح مليون تذكرة جديدة لمباريات كأس العالم العام المقبل. وستكون تلك المرحلة من بيع التذاكر مفتوحة لجميع الجماهير، بغض النظر عن بلدانهم.

وقال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في البطولة: «شهدنا بالفعل اهتماماً كبيراً من جميع أنحاء العالم بهذه البطولة، وخاصة من الدول المضيفة، حيث تستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة أكبر نسخة من كأس العالم لكرة القدم حتى الآن».

وأضاف: «ستتيح لنا هذه المرحلة الثانية، مع تخصيصها فترة زمنية خاصة بجماهير البلد المضيف، لكي نوجه الشكر للمشجعين المحليين، مع ضمان فرص عالمية أيضاً». وستتمكن الجماهير في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، من دخول السحب قبل إغلاقه يوم الجمعة، ووصف (فيفا) العملية بأنها عشوائية ابتداء من 12 نوفمبر إلى 15 من الشهر نفسه، وستتلقى الجماهير إشعارات قبل 48 ساعة على الأقل من فتح الفترة الزمنية للشراء.

وستتاح فرصة للمزيد من الجماهير المؤهلين للحصول على التذاكر الخاصة بالبلد المضيف ابتداء من 17 نوفمبر المقبل، وذكر (فيفا) أنه سيتم توفير تذاكر إضافية في وقت لاحق.