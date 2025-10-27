الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

انطلاق «دوري المصارعة» في أبوظبي بمشاركة 20 ناديا

انطلاق «دوري المصارعة» في أبوظبي بمشاركة 20 ناديا
27 أكتوبر 2025 23:58

انطلقت منافسات الجولة الأولى من دوري المصارعة للأندية للموسم الرياضي 2025 - 2026، بمشاركة 20 نادياً من مختلف إمارات الدولة، وأكثر من 200 لاعب على مدار اليومين الماضيين.
وبدأت البطولة في يومها الأول بمنافسات فئة تحت 13 سنة، ثم أقيمت في اليوم التالي نزالات فئة تحت 17 سنة، في مدرسة مبارك بن محمد للشراكات التعليمية، وشهدت عروضاً قوية أبرزت التطور الكبير في مستويات اللاعبين الناشئين.
حضر فعاليات اليوم الثاني الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمصارعة، وأشاد بالمستوى الفني المميز والروح التنافسية للاعبين الشباب، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة مهمة في رعاية الأبطال الواعدين وتأسيس جيل قادر على تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضح الاتحاد أن الدوري، المقرر على مدار 6 جولات رئيسية حتى أبريل 2026، يهدف لتوسيع قاعدة ممارسة رياضة المصارعة في الدولة، وصقل المواهب الناشئة، وغرس قيم الانضباط والروح الرياضية والعمل الجماعي.
كما أعلن إقامة الجولة الثانية من الدوري في منطقة العين يوم 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة للاعبين والأندية.
وأضاف أن المنافسة تتيح للأندية فرصة جمع النقاط المؤهلة إلى بطولة كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، المقررة في ختام الموسم بمشاركة أفضل الأندية.

المصدر: وام
أبوظبي
دوري المصارعة
المصارعة
