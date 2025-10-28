أتليتيكو يعزز «السجل الخالي» بالفوز على ريال بيتيس



إشبيلية (رويترز)

عزز أتليتيكو مدريد سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى تسع مباريات بفوزه 2-صفر على مضيفه ريال بيتيس بفضل هدفي جوليانو سيميوني وأليكس بايينا.

ويعد هذا الفوز إنجازاً كبيراً لفريق المدرب دييجو سيميوني، الذي لم يحقق أي انتصار له خارج ملعبه هذا الموسم، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية على ملعب إسبانيول، وتعادله في المباريات التالية أمام ألافيس ومايوركا وسيلتا فيجو.

وبهذا الفوز تقدم أتليتيكو للمركز الرابع في الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فياريال صاحب المركز الثالث وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 27 نقطة، بينما يحتل بيتيس المركز السادس برصيد 16 نقطة.

بدأ أتليتيكو المباراة بقوة تحت المطر في إشبيلية وافتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من سيميوني "22 عاماً" نجل مدرب أتليتيكو.

وعلى الرغم من التقدم المبكر، تراجع أتليتيكو مدريد إلى الدفاع مما سمح لبيتيس بالاستحواذ على الكرة.

واندفع أصحاب الضيافة إلى الأمام مع تألق عبد الصمد الزلزولي في معظم فترات المباراة. وأجبر الجناح حارس مرمى أتليتيكو مدريد يان أوبلاك على التصدي لمحاولة خطيرة بيد واحدة في الدقيقة 27.

وكاد أتليتيكو أن يضاعف الغلة في الدقيقة 31 من هجمة مرتدة، لكن تسديدة خوليان ألفاريز من داخل منطقة الجزاء حادت عن المرمى بعد عمل رائع من سيميوني.

لكن هجمات أتليتيكو المرتدة أثمرت في النهاية عن تعزيز تقدمه عبر بايينا قبل الاستراحة، حين تلقى تمريرة عرضية من ألفاريز وسدد في الزاوية العليا ليجعل النتيجة 2-صفر.

ودخل بيتيس الشوط الثاني بقوة وضغط من جديد بحثاً عن العودة في النتيجة. وقدم أوبلاك أداءً رائعاً وتصدى لسلسلة من الكرات الخطيرة، كما أنقذت العارضة ركلة حرة سددها الزلزولي في الدقيقة 58.

ومع ذلك، نجح أتليتيكو مدريد في الصمود أمام الضغط ليحصد النقاط الثلاث.

وقال أوبلاك لشبكة موفيستار بلس "سعيد بالفوز المهم جداً والصعب.

"لعبنا جيداً في الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تراجعنا كثيراً إلى الخلف ومنحناهم الفرص. هذه ثلاث نقاط مهمة للغاية".