«إصابة الكلاسيكو» تجبر «القائد الملكي» على جراحة الركبة

مدريد (د ب أ)

يستعد داني كارفاخال، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، لإجراء عملية جراحية في ركبته اليمنى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مدافع منتخب إسبانيا، البالغ من العمر 33 عاماً، خضع لفحوصات صباح أمس الاثنين بعد شعوره بآلام بعد مشاركته بديلاً في الدقيقة 72 من مباراة ريال مدريد، التي انتهت بفوزه 2 / 1 على برشلونة في الكلاسيكو، مساء الأحد.

وأشار النادي المدريدي في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت لقائدنا كارفاخال تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، تبين إصابته بخلع في مفصل ركبته اليمنى".

وأضاف البيان أن كارفاخال سيخضع لجراحة بالمنظار.

وكانت مشاركة كارفاخال في الكلاسيكو هي مباراته الأولى، منذ تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال خسارة الريال أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/ 5 في 27 سبتمبر.