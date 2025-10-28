الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«إصابة الكلاسيكو» تجبر «القائد الملكي» على جراحة الركبة

«إصابة الكلاسيكو» تجبر «القائد الملكي» على جراحة الركبة
28 أكتوبر 2025 08:07

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سان جيرمان يحقّق إيرادات قياسية
كارفاخال يغيب عن ريال مدريد لمدة شهرين

يستعد داني كارفاخال، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، لإجراء عملية جراحية في ركبته اليمنى.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن مدافع منتخب إسبانيا، البالغ من العمر 33 عاماً، خضع لفحوصات صباح أمس الاثنين بعد شعوره بآلام بعد مشاركته بديلاً في الدقيقة 72 من مباراة ريال مدريد، التي انتهت بفوزه 2 / 1 على برشلونة في الكلاسيكو، مساء الأحد.
وأشار النادي المدريدي في بيان "بعد الفحوصات التي أجريت لقائدنا كارفاخال تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، تبين إصابته بخلع في مفصل ركبته اليمنى".
وأضاف البيان أن كارفاخال سيخضع لجراحة بالمنظار.
وكانت مشاركة كارفاخال في الكلاسيكو هي مباراته الأولى، منذ تعرضه لإصابة في عضلة الساق خلال خسارة الريال أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/ 5 في 27 سبتمبر.

كارفاخال
برشلونة
ريال مدريد
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©